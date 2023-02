En su segunda presentación por la Liga Profesional, Boca empató 0 a 0 ante Central Córdoba, perdiendo la posibilidad de subirse a la punta. Además, un jugador podría irse del club. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Boca no pasó del 0 ante Central Córdoba

El equipo de Ibarra, que fue en búsqueda de seguir por la senda de la victoria ante el Central Córdoba de Madelón, no pudo encontrar su mejor nivel, y no pasó del 0 en su segunda presentación por la Liga Profesional.

En los primeros minutos del primer tiempo, Boca fue ámpliamente superior a la visita, manejando los hilos del juego a través de Óscar Romero, quien fue de lo mejor hasta su salida. Antes del primer minuto de juego, el Xeneize tuvo la primera luego de que Orsini se la baje a Villa, quien corrió y envió un centro para Pol Fernández, que no llegó a conectar.

Ibarra explicó por qué no jugó Langoni

Boca no encontró su mejor versión, y de no ser por Sergio Romero, empató 0 a 0 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Liga Profesional, por lo que no pudo subirse a la cima del campeonato, que le pertenece a Lanus.

Luego de no poder encontrarle la vuelta al partido, ni con el ingreso de Merentiel, de Equi Fernández o de Zeballos, Ibarra fue tendencia en las redes sociales por el mal nivel de su equipo, que tuvo a Sergio Romero como figura, por una gran atajada en el primer tiempo y el penal tapado en la segunda mitad.

Rolón podría irse

No es ninguna novedad que Lucas Merolla es uno de los grandes objetivos de Boca Juniors para reforzar su última línea. Sin embargo, y, pese a que el defensor central de 27 años de edad finaliza su contrato con Huracán el próximo 30 de junio, las diferencias siguen siendo muy importantes entre lo que demanda el Globo y lo que ofrece el Xeneize.

Para colmo de males, el jueves pasado concluyó la ventana de transferencias en el marco de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina y Boca no pudo redondear la llegada del potente zaguero de la entidad del barrio porteño de Parque de los Patricios. Igualmente, lo cierto es que todavía queda una pequeña esperanza de que recale en este mismo mercado de pases.