El entrenador de Boca explicó el motivo por el cual no jugó uno de los juveniles.

Ibarra se defendió de la principal crítica del hincha de Boca: "Hoy no era el partido"

Boca no encontró su mejor versión, y de no ser por Sergio Romero, empató 0 a 0 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Liga Profesional, por lo que no pudo subirse a la cima del campeonato, que le pertenece a Lanus.

Luego de no poder encontrarle la vuelta al partido, ni con el ingreso de Merentiel, de Equi Fernández o de Zeballos, Ibarra fue tendencia en las redes sociales por el mal nivel de su equipo, que tuvo a Sergio Romero como figura, por una gran atajada en el primer tiempo y el penal tapado en la segunda mitad.

En la conferencia de prensa post partido, el entrenador de Boca habló de varios temas, y uno de ellos fue la no inclusión de Luca Langoni, quien fue importante en la Liga Profesional 2022: “Estamos muy contentos con todo lo que nos dio Langoni, pero lo vamos a llevar despacio. Él necesita espacios para jugar, hoy no era el partido”, confesó el entrenador.

Langoni, lleva disputados tan solo 36 minutos en los tres partidos oficiales de Boca en el año, correspondientes a la Supercopa Internacional ante Racing, y las dos primeras fechas de la Liga Profesional.