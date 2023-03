Boca no pudo pasar del 0 ante Defensa y Justicia, por lo que no pudo llegar a la punta de la Liga Profesional 2023, quedando a dos puntos de la misma. Además, un jugador que no fue convocado podría irse en el próximo mercado de pases. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Boca y Defensa y Justicia empataron 0 a 0

Por la fecha 6 de la Liga Profesional, Boca y Defensa y Justicia se enfrentaron en lo que parecía ser un partidazo por la punta del campeonato y los equipos no defraudaron. A pesar de que no pudieron abrir el marcador, las ocasiones de gol fueron muchas, teniendo a los arqueros como figura.

El partido tuvo un arranque furioso, con los dos equipos atacándose rápidamente. Primero, fue Boca, a los 5 minutos quien tuvo la apertura del marcador luego de un gran pase filtrado de Villa para la llegada de Pol Fernández, quien dentro del area remató al segundo palo, encontrándose con la estirada salvadora de Agustín SantAnna, luego de que la pelota supere a Unsain.

El representante de Langoni habló del futuro del jugador

Luca Langoni es una enorme realidad en Boca desde su estreno como profesional en las canchas en junio del 2022. Con solo 27 partidos disputados como profesional, el extremo lleva 9 goles en su espalda y dos títulos, siendo completamente determinante en ambos, lo que lo llevó a convertirse en uno de los futbolistas más importantes en el ciclo de Hugo Ibarra como profesional.

Hábil, rápido, resolutivo, inteligente y siempre bien perfilado y posicionado serían la conjunción ideal de atributos que definen el juego de Langoni. Es por esto y por su juventud que, mientras en Boca lo disfrutan, el nacido en Laferrere ya despertó interés en el fútbol europeo y ha sido sondeado más de una vez desde el viejo continente.

Payero cada vez más cerca de irse en junio

Después de levantarse del duro golpe contra Talleres con tres victorias en fila, incluyendo la Supercopa Argentina ante Patronato, Boca enderezó su camino en el Torneo LPF 2023 y este lunes tiene la oportunidad de subirse a la cima de la tabla cuando enfrente a Defensa y Justicia, otro de los animadores del campeonato.

Para este importante cruce en La Bombonera, Hugo Ibarra dio a conocer la lista de convocados con una ausencia repentina. Es que, por segunda vez en las últimas semanas, Martín Payero volvió a quedarse afuera de la nómina para enfrentar al Halcón y horas más tarde se conoció el motivo.