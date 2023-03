¿Decisión tomada? Ibarra no lo volvió a citar y podría irse de Boca en julio

Después de levantarse del duro golpe contra Talleres con tres victorias en fila, incluyendo la Supercopa Argentina ante Patronato, Boca enderezó su camino en el Torneo LPF 2023 y este lunes tiene la oportunidad de subirse a la cima de la tabla cuando enfrente a Defensa y Justicia, otro de los animadores del campeonato.

Para este importante cruce en La Bombonera, Hugo Ibarra dio a conocer la lista de convocados con una ausencia repentina. Es que, por segunda vez en las últimas semanas, Martín Payero volvió a quedarse afuera de la nómina para enfrentar al Halcón y horas más tarde se conoció el motivo.

En vísperas a un partido en el que podría haber sido titular, el ex Banfield padeció un fuerte cuadro gripal que obligó al Negro a desafectarlo de la citación y el volante suma otro compromiso sin ver minutos que le permitan asentarse de una vez por toda en el primer equipo.

El panorama para su continuidad en el club de La Ribera es cada vez menos alentador, ya que el Consejo de Fútbol deberá decidir si ejerce o no su opción de compra para comprarle el pase al Middlesbrough. Si bien las cifras no trascendieron, se estima que la cláusula es de alto valor teniendo en cuenta que, en su momento, el conjunto inglés lo compró en ocho millones de dólares.

Según indicó TyC Sports, desde Boca todavía no ven con buenos ojos ejercer la opción de compra por Payero ya que "todavía no hizo méritos" para justificar una importante inversión de dinero en moneda extranjera. Perderse un choque fundamental contra Defensa y Justicia no hace más que reducir las chances de que continúe vistiendo la camiseta azul y oro.