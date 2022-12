◉ Las noticias de Boca hoy: el no de Kannemann, la nueva prioridad del mercado y un nuevo caso de COVID

Boca ya comenzó la pretemporada para el 2023 y en los testeos de Covid realizados al plantel hubo varios casos positivos, por lo que Hugo Ibarra no pudo contar con la totalidad del plantel. Mientras tanto, en las oficinas xeneizes se encuentran buscando opciones en el mercado para reforzar al equipo. Enterate de todo acá.

Kannemann renovó en Gremio: no llegará a Boca

Boca puso en marcha la pretemporada sin caras nuevas pero con algunas negociaciones activas. De la mano de Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, el Xeneize buscar reforzarse para un 2023 que lo tendrá con calendario bien ajustado. Sin embargo, ayer no fue un día de grandes novedades.

Además de las malas noticias de los casos positivos de COVID de Sebastián Villa, Esteban Rolón y Hugo Ibarra; llegó otra a las oficinas del club. Uno de los jugadores por los que se venía negociando hace varios días llegó a un acuerdo con otra institución.

Se trata de Walter Kannemann, el defensor que acaba de cerrar de palabra su continuidad en Gremio. El ex-San Lorenzo tenía una oferta del club de la Ribera pero, según informó el periodista César Luis Merlo, en los números estaba muy lejos de lo que le ofrecían en Brasil.

Kannemann fue el primer nombre que se puso sobre la mesa en la búsqueda de Boca, que quiere un central zurdo desde que Marcos Rojo se rompió los ligamentos. Con esta negativa, deberá seguir buscando. Todavía tiene tiempo.

Merolla pasa a ser prioridad en Boca tras el "no" de Kannemann

El mercado de pases en la Liga Profesional ya abrió sus puertas y Boca no perdió el tiempo desde que se conoció la durísima lesión de Marcos Rojo que lo dejará afuera del primer semestre por una rotura de ligamentos. Entre otras posiciones, la zaga central es la zona apuntada a reforzar en este período de transferencias y ya hubo movimientos por parte del Consejo de Fútbol.

El Xeneize apuntó alto y fue en busca de Walter Kannemann, el experimentado central que supo ser campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo y que es tanteado por el club de La Ribera desde hace varios años. Sin embargo, el zurdo decidió renovar su contrato con Gremio y Boca recibió un duro revés en su misión por conseguir a un zaguero de jerarquía.

Es por eso que, en la búsqueda de un central que, como se dice, llegue y se ponga la camiseta para jugar como titular, el Consejo volvió unos pasos atrás y tiene nuevamente como prioridad a Lucas Merolla, jugador de Huracán por el que ya hubo conversaciones entre clubes con la intención de cerrar un traspaso.

Según había adelantado el periodista Germán García Grova, Juan Román Riquelme quedó en enviarle una oferta formal al Globo para hacerse del pase del defensor. Sin embargo, desde que Boca puso los ojos en Kannemann no hubo novedades al respecto. Ahora, tras el "no" del referente del Gremio, Merolla pasa a ser objetivo primordial para reemplazar a Marcos Rojo en el fondo.

La condición para que Lodeiro pueda volver a Boca

Arrancó el mercado de pases y, tras conocerse la dura lesión de Marcos Rojo, Boca se movió rápidamente por dos centrales: Lucas Merolla y Walter Kannemann. Sin novedades por ambos, en las últimas horas surgió un nombre que ya pasó por La Ribera y que podría volver en enero: Nicolás Lodeiro.

Según adelantó Augusto César en Radio Continental, Juan Román Riquelme es quien más está haciendo fuerza para concretar el retorno del uruguayo desde su salida en 2016 tras quedar eliminado de la Copa Libertadores contra Independiente del Valle. Sin embargo, para que pueda abrirse la posibilidad del retorno se debe resolver una cuestión para nada menor.

"El tema del cupo es clave. Boca debe liberar un lugar para poder incorporar un extranjero", agregó el periodista de ESPN. Los inscriptos hoy son Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Óscar Romero y Sebastián Villa, ya que Frank Fabra obtuvo nacionalidad argentina hace algunos años, pero los préstamos de Jan Hurtado y Jorman Campuzano todavía dejan al Xeneize sin margen de maniobra.

"Es difícil, pero ya hubo charlas", concluyó Augusto César a través de Twitter. Para poder repatriar al volante charrúa habrá que mover piezas y esa será la misión, una situación similar a la que se transita con Roger Martínez para poder incorporarlo en 2023.

"Llegó al predio con síntomas": un nuevo infectado de Covid en el plantel de Boca

El miércoles, el plantel profesional de Boca volvió a reunirse tras las vacaciones y arrancó oficialmente la pretemporada 2023. El grupo tendrá algunos días de trabajo y luego habrá una pausa por las fiestas para retomar el trabajo en los primeros días de enero.

Una de las novedades del primer día de entrenamiento fue que hubo tres casos positivos de Covid. El primero en conocerse fue el de Esteban Rolón, pero luego se sumó Sebastián Villa. Y sobre el final de la jornada se supo que también Hugo Ibarra está infectado.

Este jueves, el periodista Augusto César confirmó un cuarto caso dentro del Xeneize: "Carlos Zambrano llegó al predio con síntomas y dio positivo de COVID. Ayer había dado negativo. Son 4 ya en el plantel (Ibarra, Villa y Rolon ayer)". De esta manera, el peruanose fue del predio.

"Ante el aumento de casos de COVID 19 presentados en las últimas semanas, el CABJ decidió efectuar testeos rápidos junto con los exámenes cardiológicos pertinentes", avisó Boca a través de sus canales oficiales. Se espera que esto siga ocurriendo en los próximos días.

"Es su debilidad": revelaron quién es el crack internacional que es el "sueño" de Riquelme para el 2023

Mientras avanza el Mundial, Juan Román Riquelme se enfoca en lo realmente importante para él: la temporada 2023 de Boca. El vicepresidente trabaja junto al Consejo de Fútbol para darle forma al plantel profesional azul y oro de cara a un año en el que el equipo irá nuevamente por el objetivo de ganar la Copa Libertadores.

Con esa idea en mente, Román quiere apostar por las mejores opciones que tenga en el mercado. Y una de esas alternativas, dicen, es la que más lo tiene expectante. Hay un nombre que le despierta una sensación distinta al ídolo y por eso quiere tenerlo en Boca.

En Radio Continental se charló de la situación de Roger Martínez y el periodista Augusto César explicó cómo es el panorama del colombiano a futuro. "Hay ganas desde el lado del jugador de sacarlo del América. Ellos dicen que hay una clásula para salir libre en junio", sostuvo.

Ahí intervino Martín Costa con un comentario clave: "Si me apurás, para mí Roger Martínez es el sueño de Riquelme. Es su debilidad. Es el jugador que él cree que hasta tiene ese carácter para ponerse la camiseta de Boca". ¿Será el gran refuerzo del 2023 para Boca?

Revelaron que Riquelme le consultará a Ibarra por la situación de un referente de Boca

Arrancó la pretemporada de Boca y Hugo Ibarra está al frente de los trabajos del plantel profesional. Si bien dio positivo de Covid y quedará aislado por algunos días, el director técnico comandará la primera parte de la planificación de la temporada 2023 del Xeneize.

Todavía no fue confirmado como el entrenador para el año que viene, al menos de manera oficial. Pero trascendió que hay acuerdo para que siga en el cargo. De esta manera, el "Negro" tendrá la oportunidad de dirigir al conjunto azul y oro en la Copa Libertadores.

Juan Román Riquelme le brindará su apoyo y el DT firmará un contrato por una temporada. De esta manera, Hugo mantendrá su rol de importancia dentro del fútbol de Boca. Tal es así que el vicepresidente tiene pensando consultarle por la situación de uno de los referentes.

Diego González, uno de los experimentados del plantel y con importancia dentro del vestuario, culmina su contrato el 31 de diciembre y Boca debe decidir si le propone renovar o no. Según el periodista Martín Costa, "la resolución final la tendrá Juan Román Riquelme. Previamente, escuchará a Ibarra y le pedirá opinión al DT". ¿Qué dirá Ibarra sobre el Pulpo?

Habló Serna

Mauricio Serna está en Qatar trabajando con el Mundial para una emisora televisiva internacional. Pero no se aleja de la actualidad de Boca. "Chicho" es parte del Consejo de Fútbol y trascendió que tomará varias funciones más a partir de la partida de Jorge Bermúdez a Colombia por cuestiones personales (su padre está mal de salud).

En una charla con el Diario Olé, Serna analizó cómo fue el 2022 y lo que se viene para el 2023. "El mejor año. En Boca estamos trabajando para que el que viene sea todavía mejor que el que se fue. Apuntamos a todo, Boca no puede decir que porque ganamos el torneo, ahora no... No, Boca debe ir por todo como siempre lo ha hecho", manifestó.

"No lo veo mejor, quiero que sea mejor. Apenas estamos empezando la pretemporada y tenemos que tener esa mentalidad siempre, ir por todo. A un equipo tan grande como Boca no le queda otro pensamiento", agregó Chicho. Y aclaró que la Copa Libertadores se viene complicando mucho más que en su época de jugador: "Todo es más difícil, sobre todo porque aunque la gente no lo crea, competir con las economía de otro países se hace muy fuerte. Pero en la cancha, si el VAR actúa bien, vamos a competir de buena manera".

Por último, "Chicho" desmintió la versión de un cruce interno que derivó en la salida de Bermúdez. "Todos los días hablo con el Consejo de Fútbol. Estamos en contacto permanente por más que yo estoy acá, estamos comunicados", dijo en primera instancia. Y luego agregó: "El Patrón está, siempre está. No sé de dónde salió eso, su papá está enfermo, su madre también. Él los está acompañando y va a estar con nosotros como siempre ha estado".