La oferta que pretende hacerla Flamengo a Boca por Rossi para llevárselo ahora

Hace tiempo que Agustín Rossi aparece en el radar de Flamengo, quien quiere tenerlo entre sus filas y con quien ya acordó un precontrato. Pero aún falta lo más importante: negociar con Boca para poder llevárselo ahora mismo y no tener que esperar hasta mitad de año cuando el arquero quede en libertad de acción.

Juan Román Riquelme y los miembros del Consejo de Fútbol ya le hicieron una oferta para renovar el contrato, pero tanto Rossi como su entorno no quedaron conformes, por lo que todo quedó en stand by. Y ante esta situación que continúa dilatándose, los brasileños acelerarán por el ex Lanús.

En los últimos días, Bolavip Argentina confirmó que esta semana llegarán directivos del elenco de Rio de Janeiro para sentarse a negociar con Riquelme, y el vuelo que tienen pautado Marcos Braz y Bruno Spindel, los encargados de llevar a cabo la operación, estarán el viernes por la tarde en Argentina.

Si bien podrían haber enviado la oferta por e-mail, tomaron la decisión de sentarse cara a cara con los encargados del fútbol profesional boquense para plantearles la chance de llevarse a Rossipor una suma de entre 200 y 300 mil dólares, según confirmó el portal brasileño GeGlobo.

A pesar de que aún resta el cónclave, es muy posible que Juan Román Riquelme rechace a la propuesta, ya que el arquero posee una cláusula de rescisión fijada en 18 millones de euros libres de impuestos. Será cuestión de esperar, pero desde Brasil están dispuestos a quedarse con Rossi.

Boca podría hacer millones con una joya que ya no está en el club

En medio de un mercado de pases austero para Boca, todos los focos están puestos en los juveniles. Hugo Ibarra comandó la reanudación de la pretemporada tras el parón por las fiestas y contó con el regreso de una de las mayores promesas del club: Ezequiel Equi Fernández.

El volante que brilló en Tigre durante la reciente temporada de LPF es uno de los tantos jóvenes que regresaron a la institución tras el vencimiento de sus respectivos préstamos. Caso contrario en el Matador es el de Mateo Retegui, ya que corría el rumor de una posible vuelta pero Boca no se movió para interrumpir la cesión.

Teniendo en cuenta su revalorización gracias a su enorme nivel durante el 2022, siendo el goleador del último torneo, Retegui despertó el interés de varios clubes en el exterior. Sin embargo, pocos pueden hacerle frente al gasto que supondría una transferencia por una de las grandes figuras de la reciente temporada.

Uno de ellos es Tigres UANL, de gran billetera dentro del fútbol mexicano. El combinado de Monterrey tiene a Retegui en carpeta para este 2023 y, en caso de no llegar a un acuerdo, también aparecen otros dos argentinos en el radar: Sebastián Lomónaco y Walter Bou. Boca se frota las manos por un posible ingreso fuerte en dólares.

¿Qué porcentaje tiene Boca del pase de Retegui? A raíz de un posible regreso a La Ribera en las últimas semanas del 2022, los hinchas estuvieron expectantes por una potencial venta a Tigre. El Xeneize hoy es dueño de la totalidad de la ficha de Retegui y, a priori, la intención del Consejo de Fútbol es venderlo.

La sorpresiva respuesta desde Boca ante el interés por Alan Varela

El mercado de pases se presentaba tranquilo para Boca, hasta que desde la Premier League mostraron un serio interés en quedarse con el pase de Alan Varela. Los rumores de salida del volante central fueron en aumento desde su afirmación en la Primera del Xeneize y ahora podría emigrar al exterior.

Según informaron desde D Sports, a través del periodista Fafi Pérez, el Newcastle desembarcó en Argentina y presentó una oferta cercana a los 18 millones de euros para llevarse a Varela en este mismo mercado. Ahora la pelota fue a parar a La Ribera, pero en Boca la respuesta fue llamativa.

A raíz del "boom" que provocaron los rumores de salida del talentoso mediocampista, el periodista Augusto César afirma haber consultado dentro del club y la devolución fue la menos esperada. "Desde Boca cuentan que, por ahora, no hay ninguna oferta formal por Alan Varela", escribió el de ESPN vía Twitter.

A continuación, César detalló los posibles destinos del volante en caso de irse del Xeneize. "Hay equipos interesados de España, Italia e Inglaterra pero no llegó nada formal al club. Solo sondeos", informó para luego dar a conocer la postura del club: "Si llega alguna y por los valores que se especulan, será analizada". Rumores que se disipan.

"Le dijeron que no": la dura respuesta de Boca a un jugador que llamó para volver

Mientras Hugo Ibarra se encarga de preparar a sus futbolistas para un cargado 2023, el mercado de pases de Boca está más discreto que nunca. Sin bajas, sin altas (salvo los que volvieron del préstamo) y sin muchos nombres sonando como sí sucedía en otros tiempos.

Eso no tapa la realidad de que el Xeneize busca incorporar, especialmente en la posición del marcador central. La reciente salida de Carlos Zambrano y la lesión de Marcos Rojo dejan solo a Roncaglia y Figal como experimentados en el puesto. Por eso muchos se sorprendieron con que el Xeneize haya rechazado una de las oportunidades que en otras oportunidades aprovechó.

Según reveló el periodista Nicolás Bozza en Radio La Red, Lisandro Magallán se ofreció para volver al club. Ante la escasez de nombres en la posición, el actual central del Ajax (queda libre en junio de este año) parecía una buena opción. Sin embargo, desde la dirigencia le bajaron el pulgar.

"Lisandro Magallán se comunicó con la dirigencia de Boca y expresó que tenía ganas de regresar. Y le dijeron que no", fue la frase del corresponsal. En su momento, cuando Benedetto se ofreció para regresar, el Consejo aceptó sin dudarlo. Éste no será el caso.

Los 3 puestos que busca Boca como refuerzos en este mercado de pases

Antes que se inicie la pretemporada pero con la confirmación de su continuidad para el 2023, Hugo Ibarra fue claro hablando con el Consejo del Fútbol de Boca respecto al armado del equipo para esta temporada.

Lo que expresó el entrenador xeneize fue que, para buscar refuerzos (y salidas), primero quería ponerlos en práctica a todos durante los entrenamientos antes del arranque de las competencias y allí definir con quienes contaría y con quienes no, además de ver las necesidades del plantel en relación a altas tanto para darle más jerarquía como también generar mayor competencia y relevos, sobre todo pensando en la cantidad de disputas que tendrá Boca durante el año.

En este sentido, en las últimas horas se confirmó concretamente lo que vio Hugo Ibarra como necesario para reforzar el plantel de Boca y como se preveía, las observaciones del formoseño dejaron en claro que el Xeneize buscará en el mercado de pases un primer y segundo marcador central y un delantero centro.

Esta información la dio el periodista Julio Pavoni en su cuenta de Twitter pero no dio ningún tipo de nombres. Sin embargo, resulta lógico si revisamos las últimas semanas en donde comenzó la danza de nombres de posibles refuerzos para el Xeneize y la mayoría son de estas posiciones.

En la defensa, futbolistas como Lucas Merolla, Nazareno Colombo y William Tesillo están en el radar de la Ribera y para el ataque, el nombre más rutilante fue el de Roger Martínez. Ahora, con la confirmación de la necesidad de reforzar estos puestos dicha por el entrenador, se intensificará la búsqueda.

El sorprendente físico de Langoni que enloqueció a los hinchas de Boca

Boca está realizando la pretemporada en su predio ubicado en Ezeiza, donde se preparan para lo que serán los amistosos frente a Independiente y Everton de Viña del Mar, los cuales se desarrollarán en la provincia de San Luis. Allí, Hugo Ibarra buscará que sus dirigidos tomen el rodaje necesario para luego viajar hacia Abu Dhabi y enfrentar a Racing por la Supercopa Internacional.

Mientras el entrenador boquense aguarda porque Juan Román Riquelme le consiga los refuerzos necesarios para ir detrás de los grandes objetivos que se plasmaron para el 2023, aprovecha para recuperar a quienes estaban lesionados, como así también para mejorar a aquellos que mantuvieron un gran nivel durante el año pasado.

En la previa a lo que será el choque frente a los chilenos, el cual se disputará este sábado 7 de enero, quien llamó la atención de todos los hinchas fue Luca Langoni. El delantero surgido de las inferiores del Xeneize fue fotografiado durante el entrenamiento y se lo vio con un mejor estado físico a cómo culminó la pasada temporada.

Automáticamente, todos los portales del terreno azul y oro notaron el cambio en Langoni, y le modificaron el apodo: habitualmente, los hinchas de Boca llamaban al delantero como Langosta, pero ahora prefirieron mencionarlo como Pantera, debido a su gran parecido físico al actor Ignacio Sureda, quien protagonizó a uno de los convictos de las temporadas 2 y 3 en la serie El Marginal.