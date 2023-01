Luego de varias semanas desde que inició el mercado, finalmente Boca cerró la llegada de Bruno Valdez como el primer refuerzo del año en una sorpresiva operación que nadie tenía en los planes. Este lunes, junto con Jorge Amor Ameal y Mauricio Serna, fue presentado. Esto, y más, se dio en el mundo que circula por Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Presentación de Bruno Valdez

Nadie lo tenía en los planes. Boca, desde las sombras, trabajó para cerrar su primer refuerzo en el 2023 siendo este Bruno Valdez. Defensor central de 30 años y una larga trayectoria por el fútbol paraguayo y mexicano, ganando títulos locales en ambos países siendo clave. Proveniente del Club América, donde se convirtió en el defensor más goleador de toda la historia de las Águilas, ahora el Xeneize contará con sus servicios por las próximas dos temporadas como, firmando su contrato hasta diciembre del 2025.

Aguerrido, firme, sólido en ambas áreas y con el típico temperamento de los zagueros centrales sudamericanos, en la sala de prensa de Boca este lunes, junto con Jorge Amor Ameal y Mauricio Serna, Valdez fue presentado oficialmente como futbolista xeneize.

Primeramente, habló de cómo se dio su pase, incluso habiendo tenido todo arreglado con Cruzeiro antes de cambiar su destino para arribar a Brandsen 805: "Agradezco al Presidente (Ameal), a Chicho (Serna), a Román (Riquelme) que me dieron la bienvenida. Fue el deseo de poder venir a un club tan grande como lo es Boca y tenía la posibilidad de ir a Brasil pero hablé con mi familia, es mi deseo estar acá y lo pude cumplir", expresó el paraguayo.

Con su largo recorrido goleador, Valdez fue consultado sobre si se imagina gritando y festejando un gol con la camiseta de Boca y sobre esto, respondió con una frase que generó que los hinchas de la Ribera se lo metan en el bolsillo: "Me gusta mucho el festejo del Topo Gigio. Deberé hablar con Román a ver si me deja, ja; pero me gusta festejar así", exclamó contundentemente el futbolista de 30 años.

Entre más cuestiones declaradas, Bruno Valdez afirmó que se encuentra óptimo en lo físico y que, al estar haciendo pretemporada en México, estaba lista para entrar al campo de juego cuando sea necesario. "Estaba entrenando con el club (América), estaba para jugar la 1º fecha, pero tenían un exceso de extranjeros y por eso no lo hice. Si me preguntas a mí, yo juego". Quedará en Boca ahora saber si viaja rumbo a Abu Dhabi y se suma a la delegación para enfrentar a Racing en la Supercopa o si, en su defecto, Valdez deberá esperar a debutar ante Atlético Tucumán en la Liga Profesional a fines de enero. Todas sus declaraciones.

Aaron Molinas podría terminar en un grande del fútbol argentino

Aaron Molinas es de los juveniles favoritos de los hinchas de Boca. Habilidoso, técnico, de pase simple y sutil y con toda la cancha en la cabeza, el clásico enganche surgido en el semillero xeneize de botines negros hacía acordar a muchos fanáticos xeneizes a los primeros pasos de Juan Román Riquelme como pibe en el club a fines de los '90 no solo por el juego, sino también por su físico y porte.

Sin embargo, y por algunos altibajos en su rendimiento -lógicos por la edad- y por cuestiones tácticas, Hugo Ibarra decidió no tenerlo en cuenta en su Boca y eso se notó en la merma de minutos que tuvo desde la asunción del formoseño, donde perdió protagonismo y empezó a jugar poco y nada.

Por eso, el futbolista de 22 años pidió un cambio para su carrera en este mercado de pases y de esta forma, podría marcharse a modo de cesión. Desde que trascendió que Molinas esta vez sí quiere irse de Boca a préstamo -a diferencia del libro de pases pasado- aparecieron como interesados Rosario Central, Argentinos Juniors y Tigre como posibles destinos. Y mientras el Matador partía como el principal candidato a quedárselo, en las últimas horas confirmaron que un grande del fútbol argentino está tras sus pasos.

En concreto, el periodista de Radio Continental Martín Flores informó que San Lorenzo se fijó en Molinas como posibles incorporación a préstamo. Es que pese a la crisis institucional y económica del Ciclón, bajo las órdenes de Rubén Insúa lograron clasificar a la Copa Sudamericana y buscan armar un plantel competitivo para dar pelea en los dos frentes. Y el volante de Boca sería un sueño para el conjunto de Boedo en ese sentido.

Además, el jornalista afirmó que el ex Independiente Alan Soñora también interesa en el Ciclón. Del lado de Boca, no confirmaron contactos de San Lorenzo por Molinas, pero el interés podría convertirse en oferta en las próximas semanas. ¿Se irá Aaron al conjunto de Insúa?

El motivo por el que Valdez decidió rechazar a Cruzeiro para llegar a Boca

El arribo de Valdez no estaba en ninguna carpeta ni medios de comunicación. De hecho, según informó el periodista César Luis Merlo, su salida de las Águilas ya era una realidad y se estaban ultimando detalles para que sea nueva incorporación de Cruzeiro. Sin embargo, un llamado lo cambió todo.

"Había un principio de acuerdo con Cruzeiro, pero el llamado del xeneize hizo cambiar los planes", escribió Merlo vía Twitter. Fue Juan Román Riquelme quien levantó el teléfono para intentar covencer al zaguero de ponerse la camiseta azul y oro. Dicho y hecho, el ídolo le "robó" el jugador al equipo de Ronaldo Nazario.

Para dimensionar el trabajo silencioso que se hizo en La Ribera, el periodista Martín Costa contó este mediodía en F12 que hasta hubo contacto directo con Guillermo Barros Schelotto para hacer consultas por el defensor de la Selección de Paraguay. Además, "Tito" Pompei también lo había dirigido en sus inicios en el fútbol y finalmente se llegó a un consenso para ir a buscarlo. Nuevo refuerzo para Boca.

Se filtró la nueva camiseta de Boca y los hinchas enloquecen

Si bien a la actual dirigencia de Boca se le sigue criticando la falta de sponsors principales en la camiseta, a partir del modelo actual que se estrenó a principios de julio del año pasado, es cierto que gran parte de los hinchas están conformes con el traspaso de Nike a Adidas y cada modelo que sale se agota en cuestión de segundos.

Es por eso que, aprovechando las diversas colecciones globales que realiza la marca germana, el Xeneize se vería beneficiado con un nuevo boceto retro que, de alguna forma, homenajea a una selección que tiene mucho que ver con la historia del club de La Ribera como lo es Suecia en 1994.

El popular sitio Footy Headlines, líder en filtraciones de camisetas a lo largo del mundo, publicó un artículo donde se detalla el nuevo modelo que Adidas sacará a la venta próximamente para que los hinchas de Boca la puedan adquirir.

"El nuevo kit de remake de Adidas Boca Juniors 2023 es parte de la colección de remake de Icon de Adidas. La colección también incluirá camisetas, camisetas y chándales "remake" para otros equipos Adidas Elite como los equipos europeos Arsenal, Bayern Munich, Juventus, Manchester United y Real Madrid, así como los equipos sudamericanos River Plate y Flamengo", publicó el reconocido portal.

Las tres tiras en ambos costados de la tela caracterizan principalmente al modelo que, según precisa Footy Headlines, se lanzará en enero/febrero de este año por un precio cercano a los 85 euros a lo largo y ancho del mundo. Solo resta saber cómo será la conversión en pesos para las tiendas Adidas en Argentina.

Almendra a Rayo Vallecano

De manera sorpresiva, el periodista Esteban Edul abrió la primera edición de ESPN F12 en el 2023 con un auténtico "bombazo" informativo. Tras no llegar a un acuerdo para renovar en Boca, ni con Cruzeiro para arribar en junio, Agustín Almendra finalmente arregló su llegada al Rayo Vallecano de la liga española.

El controversial mediocampista, que ha sido apartado por conflictos de indisciplina y falta de voluntada para extender su vínculo en La Ribera, finalmente encontró un nuevo destino y será en una competencia TOP de Europa como LaLiga. Según precisa Edul, Almendra ya firmó su contrato con el conjunto de Madrid y se esperan detalles sobre la fecha de arribo a España, montos del contrato y duración del mismo. Lo único seguro es que se va de Boca.

A Boca le ofrecieron a un subcampeón del mundo con la Selección

En 2021, Marcos Rojo llegó como agente libre desde Estudiantes de La Plata a Boca siendo, hasta ese momento, el máximo refuerzo de jerarquía de la gestión de Juan Román Riquelme como dirigente del club de la Ribera. En medio, claro está, se dieron muchas más altas, pero lo cierto es que en agosto del 2022 se sumó al Xeneize Sergio "Chiquiro" Romero, estando de esta manera dos subcampeones del Mundial 2014 con la Selección Argentina juntos en un plantel del fútbol argentino.

Ahora, en donde el 2023 mostró a Boca en una agresiva postura buscando refuerzos en el mercado y sobre todo en la zona defensiva, llegó el ofrecimiento de un nuevo futbolista con pasado en la Selección y que formó parte del plantel que llegó a la final de la Copa del Mundo de la mano de Alejandro Sabella. En concreto hablamos de Federico Fernández.

El zaguero central surgido en Estudiantes de La Plata se encuentra en el fútbol europeo desde 2011 podría regresar a Argentina con 33 años debido a que su representante lo ubicó como nombre en la carpeta del Consejo del Fútbol. A sabiendas que Boca busca defensores de jerarquía y que Fernández no tiene continuidad en el Elche español, desde su entorno ofrecieron su pase, sin respuesta aún del Xeneize debido a que en las últimas horas cerraron a un primer refuerzo con Bruno Valdez como nombre.

Cabe descatar que en 2018 Boca ya buscó al ex Napoli y Newcastle pero optó por fichar a Carlos Izquierdoz. Ahora, en caso que el Xeneize acepte este ofrecimiento, Federico Fernández podría convertirse en el segundo refuerzo del Xeneize en este mercado detrás del también central Valdez, quien llegó libre y ya se hizo la revisión médica.