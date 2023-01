Nadie lo tenía en los planes. Boca, desde las sombras, trabajó para cerrar su primer refuerzo en el 2023 siendo este Bruno Valdez. Defensor central de 30 años y una larga trayectoria por el fútbol paraguayo y mexicano, ganando títulos locales en ambos países siendo clave. Proveniente del Club América, donde se convirtió en el defensor más goleador de toda la historia de las Águilas, ahora el Xeneize contará con sus servicios por las próximas dos temporadas como, firmando su contrato hasta diciembre del 2025.

Aguerrido, firme, sólido en ambas áreas y con el típico temperamento de los zagueros centrales sudamericanos, en la sala de prensa de Boca este lunes, junto con Jorge Amor Ameal y Mauricio Serna, Valdez fue presentado oficialmente como futbolista xeneize.

Primeramente, habló de cómo se dio su pase, incluso habiendo tenido todo arreglado con Cruzeiro antes de cambiar su destino para arribar a Brandsen 805: "Agradezco al Presidente (Ameal), a Chicho (Serna), a Román (Riquelme) que me dieron la bienvenida. Fue el deseo de poder venir a un club tan grande como lo es Boca y tenía la posibilidad de ir a Brasil pero hablé con mi familia, es mi deseo estar acá y lo pude cumplir", expresó el paraguayo.

Con su largo recorrido goleador, Valdez fue consultado sobre si se imagina gritando y festejando un gol con la camiseta de Boca y sobre esto, respondió con una frase que generó que los hinchas de la Ribera se lo metan en el bolsillo: "Me gusta mucho el festejo del Topo Gigio. Deberé hablar con Román a ver si me deja, ja; pero me gusta festejar así", exclamó contundentemente el futbolista de 30 años.

Entre más cuestiones declaradas, Bruno Valdez afirmó que se encuentra óptimo en lo físico y que, al estar haciendo pretemporada en México, estaba lista para entrar al campo de juego cuando sea necesario. "Estaba entrenando con el club (América), estaba para jugar la 1º fecha, pero tenían un exceso de extranjeros y por eso no lo hice. Si me preguntas a mí, yo juego". Quedará en Boca ahora saber si viaja rumbo a Abu Dhabi y se suma a la delegación para enfrentar a Racing en la Supercopa o si, en su defecto, Valdez deberá esperar a debutar ante Atlético Tucumán en la Liga Profesional a fines de enero.

+ Todas las declaraciones de Valdez

Sobre lo que puede ofrecerle a Boca: "La promesa es trabajo, disciplina, respeto, compañerismo. A mí me gusta mucho jugar a lo físico, meter siempre. Hacerme sentir como jugador. Quiero tener la pelota y salir jugando, me gusta marcar goles. Cuando no, meter lo que hay que meter. El futbol argentino es dinámico, estructural, táctico a la vez. Debo adaptarme yo a lo que cree Boca, a su forma de jugar. Con trabajo".

Su felicidad por llegar a Boca: "Tenía el deseo de jugar en Boca. Estoy muy feliz, orgulloso de vestir este escudo, ser de la historia del club. Quiero jugar ya, entrar a La Bombonera con toda la gente y darle las alegrías que se merecen. Estoy muy feliz, es un orgullo estar acá, trabajaré para estar a la altura de lo que es el club".

Su charla con el CT: "Hablé con Ibarra, me dio la bienvenida, a Tito (Pompei), lo tuve en Sol de América como DT, me ayudó bastante a tomar la decisión, me explicó lo que es adentro del club".

La charla con Óscar Romero, clave para que él arribe a Boca: "Recibí la llamada de la institución si habia la posibilidad de sumarme. Dije que sí. Óscar Romero me habló muy bien de lo que es adentro del club. Conoces lo de afuera, lo que genera el club y me habló muy bien, me recibe con los brazos abiertos".

Sobre su estilo de juego: "En Selección siempre jugué de lateral cuando el DT quería ayuda. En los clubes siempre de central y me gusta más jugar de central. Si necesitan ayuda en el equipo, lo hago. Allá (en América) jugamos 4-3-3 también, es muy vertical. Hay que tener conexiones por afuera y ser agresivo en todas las jugadas".

+ Las repercusiones de los hinchas