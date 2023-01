El Xeneize continúa con la preparación de cara al 2023, que tendrá varias caras nuevas en la semana de entrenamientos que se vienen. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

3 jugadores se suman a la pretemporada

Luego de un breve receso por las fiestas, Boca se prepara para regresar a la pretemporada este 2 de enero en donde se está dando un fuerte trabajo físico, técnico y táctico, y que a su vez es la primera preparación previa a un campeonato que se está dando en el Xeneize bajo las órdenes de Hugo Ibarra.

Pese a que ya se estuvo trabajando durante diciembre, en esta segunda etapa de la pretemporada habrá cambios en el plantel ya que no estarán ni Carlos Zambrano, quien rescindió su contrato por una disputa con el entrenador y una posterior decisión suya de no contar más con el peruano, ni tampoco estará desde un inicio Diego "Pulpo" González, ya que aún no se firmó la extensión de su contrato y es agente libre hasta que eso suceda.

La situación de Rossi

No quedan dudas que el 2022 fue exitoso para Boca. Con una cuota pendiente a nivel internacional y un sinsabor en la culminación del año, pero así y todo el Xeneize logró ganar la Copa de la Liga en el primer semestre y la Liga Profesional en la la parte final de la campaña. Y allí, Agustín Rossi tuvo un ponderante rendimiento y una fuerte responsabilidad para que las cosas salgan bien.

Seguro en sus atajadas, con autoridad en su área y con su marca registrada en los penales, el arquero ex Estudiantes y Lanús terminó con un año soñado en Boca dentro del campo de juego. Sin embargo, en las oficinas de la Ribera, la cuestión era otra.