Mientras en Qatar la Selección Argentina se preparó ultimando detalles para el debut en el Mundial, en Boca se vivió una jornada dedicada a las cuestiones cercanas al mercado de pases y a una denuncia de un socio. Enterate de todas las novedades acá.

Los 4 jugadores que siguen entrenando

Mientras los jugadores de la primera de Boca están licenciados hasta el 6 de diciembre, cuando comenzarán la pretemporada al mando de Hugo Benjamín Ibarra, cuatro jugadores no se tomaron vacaciones y siguieron entrenando con el objetivo de recuperarse de sus lesiones.

Pensando en llegar a la par del grupo a la pretemporada, Sergio Romero, Exequiel Zeballos, Martín Payero y Brandon Cortés siguen en su puesta a punto en el predio de Ezeiza. El ex arquero del Manchester United, viene desde hace semanas entrenando para acelear la rehabilitación luego de su artroscopía en su rodilla derecha realizada a fines de septiembre.

Un socio demandó al club por más de 15 millones

Boca podría llegar a desembolsar una altísima suma de dinero a raíz de un hecho que tuvo lugar hace algunos meses, en lo que fue un partido de recuerdos ingratos para los hinchas del Xeneize. En octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, el elenco de Hugo Ibarra logró un positivo 0-0 ante Corinthians en Brasil y La Bombonera iba a estar repleta para alentar al equipo en busca del pase a cuartos.

Fue allí, en la previa al pitazo inicial, cuando se produjo una de las primeras avalanchas de la jorada en el Estadio Alberto J. Armando que tuvo como consecuencia, según afirma el socio Bruno Santiago Valdez, graves lesiones en su cuerpo. "Al ingresar la denominada barra ‘La 12’ se produce una avalancha, a resulta de la cual caigo sobre las gradas rodando escaleras abajo involuntariamente, mientras era pisoteado por otros concurrentes que pugnaban por mantener la vertical", aseguró.

El elogio de Hazard a Riquelme

Bélgica le ganó a Canada por 1 a 0 en su primer partido del Grupo F para quedar como único puntero en el cierre de su grupo. Tras el partido, Eden Hazard habló con los medios en español en donde volvió a mostrar su fanatismo por el vicepresidente de Boca.

Al ser consultado por Riquelme, expresó que el 10 siempre puede jugar: "Por supuesto. ¡Cómo un jugador como él no va a poder estar en este juego! Es un ídolo. El mejor 10 que vi jugar". Además, comentó su deseo de conocerlo: "Pero por supuesto. No recuerdo quién me pasó el nombre pero empecé a mirar y no paré más. No lo he conocido y espero que algún día se pueda dar".