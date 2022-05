Tras una primera ronda a los tumbos, Boca ganó con autoridad en Bolivia y tuvo un poco de calma en la copa, ya que si no lo hacía se complicaba. Quedando segundo en su grupo y con dos partidos restantes de local, el Xeneize respiró en la altura de La Paz. Además, en la previa del partido hubo más noticias en el Mundo Boca, la mayoría de ellas de la mano de la entrevista que brindó el miembro del Consejo del Fútbol, Raúl Cascini.

La victoria en Bolivia

En La Paz, Boca tenía tres rivales: Always Ready, los más de 4.000 metros del altiplano boliviano y la posibilidad de quedar complicado en el grupo de la Copa Libertadores. Con mucha autoridad y con el peso de ser un equipo copero, el Xeneize le ganó a los tres con el 1 a 0 en el marcador con el gol de penal de Toto Salvio.

Con esta victoria por la mínima, los dirigidos por Sebastián Battaglia respiraron y se sacaron un poco la presión previa que había de cara a este partido. Además, con el empate entre Corinthians y Cali en Colombia, Boca quedó segundo en el grupo detrás del Timao con seis unidades, mientras que los punteros tienen uno más y se ven las caras la próxima fecha, por lo que una victoria en Bradsen 805 ante los de Sao Paulo lo pondrían al Xeneize como líder del grupo.

Todo los temas que tocó Raúl Cascini en su mano a mano con ESPN F90

El Mosquito volvió al programa del cual formó parte como panelista antes de ser uno de los integrantes del Consejo del Fútbol, pero esta vez asistió como entrevistado y habló de todo. Desde la actualidad de Boca en sí hasta anticipos de lo que será el mercado de pases, pasandoen medio por varios tópicos.

+ Sobre el tema Salvio y la renovación de su contrato en medio del escándalo que protagonizó con su ex pareja, Cascini afirmó que quieren seguir contando con él: "Ya estamos analizando el contrato de Salvio y antes de junio le vamos a hacer una oferta. Hay una promesa del vicepresidente (Riquelme) con él".

+ El arrepentimiento por su accionar en el escándalo contra Atlético Mineiro en la Libertadores 2021: "No sé si la palabra es sentirme 'responsable', pero claro que me siento arrepentido. Sin ningún lugar a dudas. Lo he hablado y se tomaron decisiones. No voy a justificar nada, porque cuando uno se siente arrepentido no hay justificativos, pero los momentos hay que vivirlos. Fue muy duro para nosotros haber quedado eliminados de la forma en que lo hicimos". Además, confirmó que por la sanción que recibió en aquel hecho, se encuentra afrontando una suspensión de dos años donde no puede estar presente en el estadio en ningún partido de CONMEBOL.

+ Su opinión acerca del contexto actual de Boca y el vínculo con los hinchas: "No noto que la gente de Boca esté tan impaciente. Pareciera que Boca no ha clasificado a nada... Sabemos que tenemos que mejorar el juego, pero estamos en carrera en todos los objetivos. Boca va segundo y seguimos con chances en la Libertadores. Creo que tenemos plantel para revertir el momento futbolístico". Clarita su opinión.

+ Habló sobre la posibilidad del arribo de Edinson Cavani: "No estamos negociando con Cavani, pero siempre nos interesó. Ya lo dijo Román antes, ¿Cómo no te va a interesar Cavani?. No sé si puede darse, en el libro de pases pasado pensábamos que podía darse. Es cierto que competir contra el Manchester United en nuestro país es difícil", manifestó y luego comparó con la llegada de Benedetto en el último mercado para aclarar lo que haría que el Matador arribe a Boca: "Benedetto está porque él quiso, Rojo está porque él quiere. Hoy es así". De esta forma, el Consejo del Fútbol le tiró la pelota a Cavani, su intención quedó clara respecto a querer sumarlo.

+ El cruce con Ruggeri por el episodio de Riquelme bajando a los jugadores del micro: el campeón del mundo con la Selección y Cascini hablaron sobre aquel hecho a fondo. Desde los motivos de esa decisión del vice de Boca a las causas y consecuencias, además de la postura de Battaglia sobre esta situación. Ruggeri le dio su perspectiva y su postura como ex jugador y el Mosquito le respondió sin vueltas.

Vuelve Izquierdoz en la próxima fecha de la Libertadores

Al cumplirse con el partido ante Always Ready ya cuatro jornadas en la Copa Libertadores, a partir de la próxima fecha el Xeneize recuperará a su capitán Carlos Izquierdoz. Cali viene de regresar al ruedo ante Barracas Central tras un lapso de más de un mes sin jugar por una lesión en su pie y, para los dos encuentros finales de la copa ante Corinthians y Deportivo Cali de local, el zaguero ex Lanús podrá volver a jugar a nivel internacional tras las jornadas de suspensión. Notición para el Xeneize en un momento clave.

Polémica frase de Tevez en el vivo del Kun Agüero

Carlitos estuvo con Agüero en streaming y se refirió acerca de la posibilidad de que Mario Balotelli se ponga la azul y oro con una frase polémica.

En una charla simpática entre los dos cracks que hicieron historia en la Selección Argentina, el Kun le recordó una frase que revolucionó al Mundo Boca durante un streaming en un partido de Champions. "El otro día hablé con Mario Balotelli y boludeando le digo: '¿Qué equipo argentino te gusta?'. Y ahí tiró: 'Me gustaría jugar en Boca'. Mamá, le van a tener que poner una correa para que no salga", comentó el Kun.

Ante eso, el ídolo xeneize reaccionó de manera particular soltando una frase que llamó la atención: "¿Sabes qué? Los quilombos que puede llegar a hacer Mario en Boca. Imaginate. Si en Boca hay quilombo todos los días, imaginate con Balotelli en el plantel".