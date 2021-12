Para Boca la Copa Libertadores es una obsesión. Así lo remarcan sus hinchas y lo viene siendo desde el 2007, último año en que logró ganarla. Es por eso que, para cortar la racha que acumula ya 14 años, Juan Román Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol, buscan opciones en el mercado interno que le pueda dar soluciones al armado del equipo que hará Sebastián Battaglia.

En ese sentido, quien apareció como una alternativa viable ya hace un tiempo, fue el delantero de Argentinos Juniors Gabriel Ávalos. El paraguayo de 30 años que termina su contrato formalmente con el Bicho el 31 de diciembre próximo, confesó que tuvo contactos con directivos del Xeneize para contar con sus servicios en el 2022.

No obstante, el camino de Boca con el guaraní no estaría tan allanado. De acuerdo a una publicación de TyC Sports, Colo-Colo de Chile, que cuenta con el argentino Gustavo Quinteros como entrenador, no solo que se estaría fijado en el ex Patronato, Godoy Cruz y Nueva Chicago entre otros, sino que, además, ya le habría acercado una propuesta por 12 meses.

Asimismo, conforme al portal del país trasandino Redgol, Gabriel Ávalos no sería el único al que el conjunto cacique le apunta para reforzar su zona ofensiva. De hecho, otro de los que aparece en la órbita es el ex Boca Mauro Zárate. De todas formas, parece que si Juan Román Riquelme no se apura, puede ver al nueve jugando la Copa Libertadores, pero con otra camiseta.

Boca tiene una prioridad que es Roger Martínez

A pesar de los trascendidos por el supuesto interés por Gabriel Ávalos de Argentinos Juniors, Boca tiene una prioridad que se llama Roger Martínez. El colombiano tiene contrato con las Águilas del América hasta junio del 2023. Dada esa situación, desde México ya avisaron que no lo largarán por menos de 10 millones de dólares. ¿Lo pagarán?