Mauricio Macri apuntó contra Juan Román Riquelme por el mal momento de Boca: “Se cree más importante que el club”

Boca no arrancó la temporada 2026 de la mejor manera. Debido al andar irregular del equipo, los hinchas no solo apuntan contra el entrenador Claudio Úbeda, sino que también el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, también está en el foco de las críticas.

En este sentido, Mauricio Macri, ex mandatario del elenco de la Ribera, habló en una entrevista con La Fábrica del Podcast, en donde se refirió a la actualidad del club. Además, criticó el mandato de Riquelme, ya que lo acusó de ser “personalista” y afirmó que se cree más que la institución.

“Los técnicos buenos sienten que no hay una institución, hay un club con una conducción personalista. Hay una persona que se cree más importante que el club”, inició explicando el motivo por el que entrenadores de renombre no llegaron al Xeneize en los últimos años.

“Imaginate, baja una bandera todos los días que todo el mundo sabe que le pide a la barra que se lo baje. Yo nunca le pedí a la barra que baje una bandera cuando había ganado 17 títulos como presidente. Boca es Boca, cada uno sabe lo que y lo hace por Boca, no para que el mundo le haga reverencia”, continuó.

Por otro lado, comparó la situación de Riquelme con la de Palermo y Barros Schelotto: “En el vestuario, los dos ídolos de Boca, que eran Guillermo y Palermo, estaban todos los días 7.45 para entrenar. Ese ejemplo te genera una organización y que todos tengan una misión de lo que hay que hacer”.

Siguiendo por la misma línea, cerró: “El fútbol te enseña que nadie gana algo solo. Necesitas un técnico, un cuerpo directivo, y siempre sintiendo que lo más importante es la institución. Si alguien se cree más importante que el sistema institucional destruye todo”.

