Se viene el período de fichajes, y Boca está a punto de sufrir una baja muy sensible para Sebastián Battaglia.

A pesar de que todo el mundo Boca está con la mente puesta en lo que será el duelo de esta noche ante Defensa y Justicia, en La Bombonera, también pispean lo que sucederá a mitad de año con el mercado de pases. Y el entrenador, Sebastián Battaglia, ya se enteró de que puede quedarse sin un jugador muy importante.

Si bien en el Consejo de Fútbol saben que deberán ir por varios futbolistas de jerarquía para cubrir algunos posibles huecos que se formen ante una eventual salida, pero también para que el director técnico tenga diferentes variantes.

Después de haber sorprendido a todos con su polémica declaración sobre un posible retiro, que tiempo después fue reformulada por el propio futbolista, en las últimas horas, Carlos Zambrano se encargó de encender las alarmas del planeta azul y oro. “Siempre estuve en contacto con Alianza, soy fanático desde pequeño y lo he dicho abiertamente que me gustaría jugar ahí. Además, es uno de los clubes más grande de mi país”, reveló el defensor central de Boca.

A partir de una entrevista que concedió en IP Noticias, el ex zaguero de St. Pauli explicó que “me gustaría jugar uno o dos años en mi país, ya que nunca lo hice. Ojalá se pueda dar. Como lo dije estoy a un paso del retiro, me gustaría estar dos temporadas más afuera y a los 35 años volver a Perú, ya que el nivel y la exigencia futbolística no es tanto como aquí en Argentina o en Europa”. ¿Riquelme dejará que se marche ahora o lo respaldará hasta fin de año, que es cuando se termina su contrato en Boca?