Luego de confirmarle que no iba a ser tenido en cuenta, el delantero que sonó para Racing no tuvo el visto bueno de Gago. ¿Se irá del fútbol argentino?

A pesar de estar en la búsqueda constante de un 9, Boca le comunicó a Wanchope Ábila que no iba a ser tenido en cuenta por Sebastián Battaglia para el 2022. Por eso, desde la Comisión directiva del Xeneize comenzaron a moverse para encontrarle club. Las chances de ir a Racing eran reales, pero Fernando Gago se encargó de bajarle el pulgar. Enterate las razones.

A la espera de Darío Benedetto, Boca aguarda para tomar una decisión respecto a Mateo Retegui y Water Bou, aunque ya determinó el futuro de Wanchope. El ex Huracán, que podría pegar la vuelta al Globo, fue ofrecido a Racing, pero rápidamente el DT lo descartó.

¿Por qué Gago no quiso a Wanchope para Racing?

A pesar del interés de la Comisión Directiva de Racing de contar con Wanchope Ábila, el ex 5 de Boca no prioriza la llegada de un 9. Con Javier Correa y en Enzo Copetti en el plantel, el DT considera que no necesita suplantar a Licha López y Cvitanich, que se fueron.

Ábila, por su parte, seguirá entrenando en el Xeneize a la espera de nuevas ofertas. Según aseguran de su entorno hay cinco clubes que ya lo sondearon y en las próximas horas podría haber novedades al respecto. En La Ribera algunos piden que se le de una nueva oportunidad con la Azul y Oro.