Tevez: "River juega mejor, pero Boca sigue ganando campeonatos y eso en nuestras épocas doradas no pasaba"

¿Gallardo o Bianchi? ¿El mejor Boca o el mejor River? La discusión puede llevar horas. Pero para Carlos Tevez, que no deja de valorar el momento del Millonario, la respuesta es clara. "River juega mejor, pero Boca sigue ganando campeonatos. Eso es lo que valoro, cuando nosotros éramos los mejores River no ganaba nada", dijo en diálogo con TyC Sports.

"Sería muy flojo de mi parte no reconocer que River juega mejor que Boca", comenzó el Apache. Pero enseguida sacó pecho: "Pero ojo, este es el mejor River de la historia y nosotros seguimos ganando títulos".

Carlos Tevez: el River de Gallardo, Battaglia y "Riquelme no entra a la cancha"

El ex delantero de la Juventus no tuvo pelos en la lengua y fue sincero: "Lamentablemente, Román ya no entra a la cancha. Los jugadores son los que ganan partidos y campeonatos". Además, le dio su voto de confianza a Battaglia: "Hay que confiar en Seba (Battaglia). Cumplió todos los objetivos y lleva a Boca por el buen camino".

Por otra parte, Carlitos descartó un retorno a Boca y fue contundente: "No creo que pueda volver y tampoco quiero. Lo disfruto como hincha, pero hoy estoy tranquilo y mi cabeza ya no está para tener problema todos los día. ¿Te imaginás si Boca no juega bien y estoy yo?".