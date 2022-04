Sebastián Battaglia puso a Guillermo "Pol" Fernández de "5" hace un tiempo pero ahora parece arrepentido. El DT de Boca cambió y este sábado frente a Barracas Central el volante central azul y oro será Alan Varela. ¿Qué características tiene que tener un jugador del Xeneize en ese puesto? Mauricio Serna opinó.

"Todos los día vemos fútbol. Yo ya me había ido del predio, pero si no me hubiese quedado acá a verlo, porque seguramente nos toca mirar", destacó el ayudante de campo de Hugo Ibarra en la Reserva sobre la derrota con Corinthians. "Después cuando nos sentamos a comer debatimos, sacamos conclusiones y a veces un aporte es valiosísimo, siempre con la intención de que nuestro equipo esté entre los primeros lugares y pelee todo", agregó en su charla con ESPN.

Cuando le preguntaron por el puesto que él supo ocupar, Serna fue claro. "El 5 de Boca tiene que raspar y jugar. Siempre tiene que tener una característica fundamental, que es esa garra que tiene que entregar, que tiene que contagiar a los compañeros. Pero después que juegue bien al fútbol. Porque de nada nos sirve un 5 que tenga mucha personalidad pero no juegue bien", sostuvo.

"Tiene que jugar bien y hacer que su equipo juegue bien. Un 5 que raspe y que juegue, no un 5 que juegue raspando jaja. Que juegue y que raspe, cuando hay dividida sabe que hay que ir con todo pero cuando le entregan la pelota sabe que tiene que darle la mejor distribución posible. Que entregue la pelota, el 5 no transporta", aseguró "Chicho".