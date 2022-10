Gimnasia tenía solo 48 horas para descansar de cara al partido ante Boca y por eso el Xeneize hizo un pedido a la Liga Profesional: cambiar el encuentro para el jueves. Así, el club de la Ribera tuvo un gesto que desde el Lobo terminaron valorando y mucho.

Antes de esa decisión, Néstor Gorosito se había quejado por el poco descanso que iba a tener su plantel. Y por eso después de la derrota no dudó en agradecerle a Juan Román Riquelme. "Agradecerle al Consejo y Román tuvieron la actitud de atrasar el partido para que no juguemos a las 48 horas, era inhumano. Es inhumano jugar dos partidos en 48 horas para un jugador profesional", dijo el DT.

"Pipo" incluyó a la AFA en su agradecimiento por el gesto. "Tanto a Boca como la AFA de haber tenido la gestión de hacernos jugar a las 72 horas que es una cosa más lógica. Se tendría que reglamentar que nadie pueda jugar a las 48 horas para no perjudicar a nadie", mencionó el entrenador.

Ante una consulta por el "beneficio" que pudo haber sacado Boca para recuperar jugadores, Gorosito se mantuvo al margen. "No tengo idea. Yo no analizo esas cuestiones, yo analizo el gesto de Boca de haber pedido que se atrase el partido. No podría decir que ellos hicieron eso para recuperar jugadores porque no lo sé. Para nosotros fue justo que se jugara a las 72 horas", respondió Pipo.