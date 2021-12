En este 2021 que está atrevasando sus últimos días, Boca utilizó en demasía sus inferiores para el plantel profesional, algo que no sucedía hace años en el conjunto de la Ribera. Por eso, fueron muchas las apariciones de juveniles xeneizes que dieron que hablar, sobre todo las de jugadores como Aaron Molinas, Alan Varela, Cristian Medina, Exequiel Zeballos o Luis Vázquez.

Sin embargo, no fueron los únicos, pero sí los que mayor rodaje tuvieron. Entre los que corren más de atrás por otras cuestiones, aparecen nombres como Vicente Taborda, Cristian Vega o, el más retumbante, Valentín Barco. El lateral izquierdo de solo 17 años es una de las grandes ilusiones del futuro para los hinchas de Boca, ya que si bien solo jugó tres partidos en Primera, el "Colo" dejó grandes actuaciones, además de ser un factor clave en la Reserva campeona dirigida por Hugo Ibarra.

Barco integra una selecta lista de 60 jugadores hecha por el diario británico The Guardian en la cual se eligieron los mejores juvelines categoría 2004 en todo el mundo, y el lateral de Boca es uno de los dos argentinos en estar allí dentro. ¡Una locura!

Por eso, desde Boca a nivel club y a nivel fanáticos, ven al oriundo de 25 de Mayo como la joya en bruto entre tantas estrellas juveniles, y sueñan con tenerlo en las filas del equipo por muchos años. Esto parece que puede volverse realidad, ya que el jugador también sueña con lo mismo, según confesó en una entrevista que brindó al medio partidario "Puro Boca".

"Si tengo la oportunidad, me quiero quedar a vivir en Boca, porque me encanta el club, su gente y porque es un equipo que pelea todos los torneos", exclamó el juvenil. Barco quiere quedarse en Boca sin dudarlo, y por su rendimiento, más la dura competencia que habrá en el club en 2022, parecería ser que el próximo año tendrá muchas oportunidades en el primer equipo.

+ Otras declaraciones de Barco

Sobre su cambio posicional de enganche a lateral izquierdo: "Es difícil pasar de enganche a ser defensor, sobre todo porque no estaba acostumbrado a la marca. Hoy me siento cómodo porque tengo garra para jugar y personalidad, eso fue lo que me hizo aprender más rápido, pero sí fue difícil".

Sobre su estilo de juego: "Tengo un estilo propio. Quizás alguno pueda pensar que es innecesario, pero para mí es un recurso. Lo hago cuando vamos 0 a 0 o cuando el partido está 3 a 0 y con cualquier rival enfrente".

Una comparativa entre Battaglia e Ibarra: "La verdad, Ibarra y Battaglia son parecidos, tienen una misma idea que es ser protagonista, salir a ganar todos los partidos y no meterse atrás cuando vas arriba en el resultado; ir por más".