Un campeón del mundo con Argentina revela por qué no pudo jugar con Dibu Martínez en Aston Villa: "No me lo merecía"

Han pasado menos de 18 meses desde que la Selección Argentina alcanzó la gloria máxima al conquistar la Copa del Mundo. A partir de Qatar 2022, las carreras de los campeones del mundo siguieron caminos muy diferentes; hubo quienes se transformaron en estrellas mundiales, otros que cambiaron de equipos y, lamentablemente los que perdieron relevancia en el fútbol europeo.

Y dos de estas historias podrían haberse cruzado al inicio de esta temporada, cuando el Aston Villa del Dibu Martínez hizo el intento de fichar a Marcos Acuña. El ex Racing, que todavía es jugador del Sevilla, era la opción inicial de los de Birmingham para reforzar el lado izquierdo de la defensa. Sin embargo, esa operación nunca llegó a completarse.

“Las negociaciones entre presidente y Monchi no se dieron, ahí el afectado fui yo. Creo que no lo merecía, dejaba una buena plata. Pero bueno, eso ya pasó”, reconoció el Huevo sobre aquella fallida transferencia en una reciente entrevista con ABC Sevilla.

De esta forma reconoce que su intención era dar el salto a la Premier League junto a un equipo que hoy se muestra como uno de los mejores de la competición y se ubica en el cuarto puesto de la tabla, mientras también está en semifinales de la UEFA Conference League.

Acuña y Dibu casi juegan juntos en Aston Villa esta temporada.

¿Tendrá la posibilidad de unirse al Aston Villa de Dibu Martínez nuevamente?

Una oportunidad importante como la que tuvo Marcos Acuña en el pasado mercado no suele repetirse en múltiples ocasiones. El propio futbolista lo sabe, aunque no descarta la posibilidad de buscar nuevos aires en el verano europeo: “Tengo contrato hasta 2025 pero no sé, primero tengo que sumar minutos, jugar los partidos y después ver lo que sucede”, declaró.

El Huevo comenzó la temporada siendo suplente, pero luego comenzó a tener algo más de regularidad. Sin embargo, lesiones musculares le han hecho perder varios partidos durante diciembre y enero.

El Huevo estaría buscando un cambio de equipo para el próximo curso.

En total disputó 20 partidos este año con el Sevilla, pero con el equipo en el duodécimo puesto en LALIGA y a diez puntos de entrar en competencias europeas, la próxima temporada no parece muy prometedora para los andaluces y un cambio de aires para Acuña podría revitalizar su carrera.

Acuña también habló sobre la situación y los insultos racistas en Getafe

Poco menos de un mes atrás, el Sevilla de Marcos Acuña enfrentaba al Getafe en el Estadio Coliseum, cuando los fanáticos locales comenzaron a insultar de forma racista al lateral argentino. El partido fue suspendido, los fanáticos sancionados y el club ofreció una disculpa general.

El Huevo Acuña fue el foco de insultos racistas en Getafe.

Acuña habló al respecto, y se expresó en favor del club: “El club no debería ser sancionado. Nunca. Ellos no tienen nada que ver con las personas que están en el estadio, por más que sean socios. No pueden manejar a 40 mil personas”, comentó.

Por otra parte, dio su parecer sobre lo que deberían hacer con los responsables de los insultos: “Deberían hacer trabajos comunitarios, ayudar a una ONG, creo que eso estaría bien, para que aprendan y vean lo que se siente cuando uno está en esa situación.”