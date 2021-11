El cruce de Riquelme con Hernán Castillo al aire: "No seas tan fanático"

Juan Román Riquelme reapareció ante los medios para dialogar en exclusiva con el programa de TNT Sports, Halcones y Palomas. El fin de semana en Boca dejó, además de una dura derrota ante Gimnasia, la llamativa convocatoria del Vicepresidente xeneize a los jugadores del plantel profesional para una reunión en el vestuario. Román salió a hablar para aclarar una vez más lo sucedido.

Habiendo esclarecido lo que pasó el sábado en La Bombonera, el ídolo azul y oro repasó los turbulentos meses que le tocó atravesar a la institución con él a la cabeza y las dificultades que tuvo el club para armar un plantel con las figuras que se pretendían. A pesar de no contar con grandes estrellas, Riquelme defendió a los jugadores que hoy portan la camiseta del Xeneize y lanzó contra Hernán Castillo por su pregunta: "Este equipo que vos decís que le ganó al Mineiro".

Román volvió a hacer hincapié en que los de Miguel Ángel Russo vencieron en ambos duelos al Galo por la Copa Libertadores y el conductor interrumpió para hacerle saber lo que piensa al respecto. "En esa no coincido nunca, también te lo tengo que decir", devolvió Castillo. El Vicepresidente de Boca contestó: "Vos podes decir lo que vos quieras, yo creo que ganamos los dos partidos".

El periodista de Halcones y Palomas argumentó que el arbitraje puede tener errores, pero Riquelme contraatacó. "Acá no se equivocó el árbitro, estamos hablando de una cámara. Pero bueno, no pasa nada. Por más de que tengas tu opinión, vos tenes claro que Boca ganó los dos partidos. No seas tan fanático del otro equipo", disparó Román contra Castillo, varias veces vinculado con River. ¡Picante!