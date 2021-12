"No creo que me llame Román, tampoco lo quiero. Ya estoy afuera, no cambió nada mi pensamiento del día que me fui. Cuando vi el partido del miércoles (final vs. Talleres) no sentía que tenía que estar ahí. Mi cabeza no está para tener problemas todos los días. Cualquier cosa que pasaba en Boca el problema era yo", dijo Carlos Tevez y dejó en claro que su futuro no estaba cerca de La Boca. Aunque en Ecuador ya aseguran que podría jugar la Copa Libertadores y enfrentar al Xeneize.

Invitado a un espectáculo de lujo, Carlos Tévez viajará en 2022 a Ecuador y Roberto Bonafont, periodista de DirecTV en aquel país, asegura que luego el Apache se quedará a disputar el máximo certamen continental con el equipo más popular.

La fiesta de Tevez en Ecuador que podría determinar su futuro

Según el periodista y abogado Bonafont, el invitado a la “Noche Amarilla” en Guayaquil, uno de los eventos más espectaculares en el mundo del fútbol al que asistieron cracks del calibre de Ronaldinho, querría "quedarse en Barcelona". ¿Y quién es? Carlos Tevez.

Si bien fue el mismo Bonafont se encargó de asegurar que en el club "buscan financiamiento", en Boca se encendieron las alarmas. Barcelona de Ecuador disputará el Repechaje de la Libertadores y podría meterse en el bombo cuatro, por lo que nada descarta que Tevez y el Xeneize se crucen en la Fase de Grupos.