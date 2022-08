El ex Boca que fue tendencia en redes por la lesión de Villa

Boca venía respirando aire fresco desde la agónica victoria contra Atlético Tucumán que lo mantenía a tiro en la Liga Profesional, pero la lesión de Sebastián Villa oscureció el panorama en La Ribera y, por una ruptura parcial de meniscos, el Xeneize tendrá que pelear lo que resta de semestre sin su principal carta en ataque a falta del parte médico oficial.

La preocupación en el hincha es más que lógica, ya que no hay variantes de jerarquía para poder reemplazar a un jugador de las características del colombiano. Para colmo, en esa posición, también se lesionó de gravedad Exequiel Zeballos y tampoco podrá actuar durante el 2022 mientras atraviesa el proceso de rehabilitación.

La crítica al Consejo de Fútbol por falta de refuerzos no tardó en llegar y en redes sociales se hizo hincapié en la cantidad de extremos que se fueron del plantel sin que haya llegado un solo jugador en dicho puesto. El caso más mencionado es el de Eduardo Salvio, cuyo apellido estuvo entre las primeras tendencias de Twitter tras conocerse la lesión de Sebastián Villa.

A "Toto" se le suma la situación de Cristian Pavón, ya que ambos se marcharon en condición de libres el pasado 30 de junio y no tuvieron reemplazo. A partir de allí, Boca reforzó el arco con Sergio Romero, la defensa con Facundo Roncaglia y el mediocampo con Martín Payero, pero no existen delanteros que puedan acercarse a los atributos del cafetero que, de no mediar sorpresas, volverá a jugar con el Xeneize a fines de octubre, o bien, en 2023.