Salió campeón con Román en el Xeneize, pero su relación no parece ser la mejor luego de un controversial "me gusta" en redes sociales.

El polémico like de un querido ex Boca contra Riquelme

El pasado domingo en La Bombonera se vivió una jornada más que particular para el hincha de Boca. Después de casi una década, Martín Palermo volvió a ingresar al Alberto J. Armando y recibió el cariño de miles de fanáticos que no dejaron de corear su nombre desde que pisó el verde césped.

Allí, el Titán recibió una placa honorífica por su incalculable aporte a la historia del Xeneize. Sin embargo, ese reconocimiento no fue por parte de Juan Román Riquelme, sino de Chicho Serna y Marcelo Delgado. La decisión del vicepresidente del club causó controversia y todavía genera debate.

Además de ser un tópico del que se habla entre hinchas durante la semana, un exjugador de Boca también se metió al barro para dar su postura sobre el tema y lo hizo con un polémico like a través de Twitter, señalando la mala gestión de Riquelme en cuanto a ídolos del Xeneize se refiere.

"No fue a buscar a Diego (Maradona), no recibió a Palermo, echó por telefono a Schiavi y a Burdisso, a Seba Battaglia ya sabemos… al único que acompañó fue a Tevez, pero para que se vaya", decía la publicación a la que Pablo Mouche, tres veces campeón con la azul y oro, le dio "me gusta" en Twitter.

Ambos coincidieron a principios de década pasada en la institución de La Ribera y hasta se llegó a hablar de una "enemistad", pero Mouche se encargó de aclararlo hace tiempo. "La relación con Román siempre fue buena. Algunos lo llaman diferencias, pero son las de un pendejo de 20 años con un referente. Siempre hubo mucho respeto", dijo en Puro Boca en 2022. Sin embargo, este like demuestra que las heridas todavía no sanaron.