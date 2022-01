El cambio de año trajo la primera confirmación de que un futbolista profesional dejó la actividad. Tras la gran lista que se formó en el 2021, donde varios jugadores colgaron los botines, el ex Boca no quiso quedarse atrás y, a sus 34 años, decidió ponerle fin a su carrera.

Con la camiseta del Xeneize logró levantar cuatro campeonatos, donde se destacan tres torneos locales y una Copa Argentina, y tuvo grandes actuaciones, por lo que el hincha lo reconoció en más de una ocasión.

Guillermo Sara tomó la decisión más difícil por la que pasa un futbolista. Después de haber jugado con la camiseta de Atlético Rafaela, donde cerró su carrera, el arquero explicó su determinación en las redes sociales: "He tomado la decisión de ponerle fin a mi carrera como futbolista profesional. Nunca fui de aferrarme a las cosas, más bien soy de soltar, de dejar ir y de esperar con optimismo nuevas oportunidades que puedan llegar", escribió en su cuenta de Instagram.

Al explicar su determinación, Sara indicó: "Tomo esta decisión no con tristeza, si no como una posibilidad de hacer algo deferente a lo que hice durante más de 16 años, y eso me resulta emocionante. No me queda más que agradecer a todas las personas que conocí en este largo camino (compañeros, entrenadores, médicos, kinesiologos, auxiliares, dirigentes e hinchas) a mis representantes Eze y Brian, a mis amigos de toda la vida a mis viejos, mis hermanos y sobre todo a mi mujer y mis hijos que fueron mi fuerza y mi sostén en todo momento".

El ex Boca no pudo dejar de agradecerle a los hinchas y les deseó mucha felicidad para lo que se viene, aprovechando el cambio de año: "Sin más quiero quiero desearles a todos muchas felicidades y que puedan ser igual de felices de lo que fui yo jugando a la pelota. Nos vemos por ahí, en la calle, en un café, en un bar, en la cancha… donde me gusta estar. Abrazo enorme y gracias!!!", completó.