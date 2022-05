Uno de los históricos del Xeneize vivió una situación particular en México, pero resolvió bárbaro. ¡Mirá!

En los últimos años, tuvimos varios ejemplos de ex-Boca que decidieron convertirse en jugadores de River. Sin ir más lejos, hoy Marcelo Gallardo cuenta con Jonatan Maidana y Tomás Pochettino -ambos con pasado xeneize- en su plantel. Lo que es extraño es que ese cambio de vereda se dé post retiro, y mucho más si hablamos de un multicampeón en el club.

En este caso, no se trata de un cambio de vereda, sino de una situación particular que vivió un histórico del Xeneize. Ya retirado, se fue a jugar un torneo y su equipo utilizaba la casaca del Millonario, por lo que no le quedaba otra que ponérsela.

Hablamos de Christian "Chaco" Giménez, campeón de América e Intercontinental entre 2000 y 2001. A sus 41 años, el exfutbolista hizo su debut en el Futbol Máster Municipal de Mazatlán (México) y tuvo que ponerse la banda roja. ¿Qué reacción tuvo? ¡Tapó el escudo con cinta!

El Chaco decidió no mostrar la insignia del conjunto de Núñez ni en la casaca ni en el short. Mal no le fue, porque se estrenó con un golazo de tiro libre. La magia intacta.

+ Los logros de Christian Giménez en Boca

En un lapso de 4 años, el Chaco formó parte de la época más dorada del Xeneize. Conquistó 3 títulos locales (Apertura 98, Clausura 99 y Apertura 00), junto a la Copa Libertadores 2000, la Intercontinental de ese mismo año y la Libertadores 2001.