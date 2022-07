¿Hacía cuánto tiempo que Boca no perdía 3 partidos consecutivos por torneo local?

Boca Juniors volvió a perder. En su visita al Nuevo Gasómetro, no pudo sostener la diferencia conseguida por el gol de Marcos Rojo y terminó perdiendo 2 a 1 en consecuencia de los tantos de Agustín Giay y Adam Bareiro en el local. Flojo encuentro del equipo de Hugo Ibarra.

Luego de caer por penales ante Corinthians y quedar eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores, El Xeneize dilató la crisis: Battaglia fue despedido de su puesto de entrenador y distintos audios denotaron una distancia entre ciertos jugadores y el Consejo de Fútbol. Hoy el equipo estuvo lejos de jugar un aceptable partido.

Con Izquierdoz y Zeballos como principales ausencias, Boca nunca estuvo a la altura de la ambición y voluntad del Ciclón. Consiguió la ventaja en un centro aislado, respiró tras un gol anulado al local pero, aún así, no mostró reacción y, con poco, San Lorenzo lo venció justificadamente. Con las derrotas acumuladas ante Unión y Banfield, ¿hacía cuánto tiempo que no perdía 3 seguidos por torneo local?

No es una búsqueda sencilla. Por cierto, no le había ocurrido a lo largo de toda la última década. Para encontrar un antecedente hay que remontarse a junio-agosto de 2012. En ese entonces, el equipo de Julio César Falcioni registró 3 derrotas consecutivas ante Arsenal, All Boys y Quilmes.

La particularidad de esa estadística es que en los 3 encuentros recibió 3 goles: un doblete de Luciano Leguizamón en La Bombonera, hat-trick de Perea en el Albo y otro doblete de Martín Cauteruccio en El Cervecero que luego le permitió ser transferido al Ciclón. En los pertenecientes a esta Liga Profesional, recibió 8 tantos y también fue ampliamente superado por sus rivales. Mucho por corregir.