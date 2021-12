Román viajará con el plantel a Arabia Saudita para el duelo contra el Barcelona, pero informaron que no volverá por unos días porque se quedará en Europa para cerrar un refuerzo.

Informan que Riquelme se quedaría en Europa para intentar convencer a un ex Boca

Boca cerró un durísimo semestre con el trofeo de la Copa Argentina, tras vencer a Talleres en la gran final. Con el pasaje abrochado a la próxima Copa Libertadores, el Xeneize está en vísperas de su viaje rumbo a Arabia Saudita para enfrentar al Barcelona por la Copa Maradona, en lo que será el último compromiso del equipo en este 2021. Pensando en el próximo año, durante esta travesía a Asia podría haber grandes novedades para el plantel azul y oro.

El mercado de pases está a punto de abrir tanto en el fútbol argentino como en Europa, lo cual significa que es tiempo de ocuparse del rearmado del plantel para afrontar las máximas competencias de un nuevo y exigente semestre. En el caso de Boca, Riquelme y su equipo del Consejo de Fútbol intentarán sumar la máxima jerarquía posible para intentar quedarse con la tan ansiada "séptima", la cual ya es una obsesión para los hinchas desde hace muchos años.

El primer movimiento de Román se produciría en el viaje que hará el club de La Ribera en los próximos días. Según informó Julio Pavoni en Abran Cancha de TyC Sports, Riquelme no volverá con el plantel desde Arabia Saudita y se quedará en Europa para intentar convencer a un exjugador de Boca para volver al club. "Es un futbolista que quiere y necesita para el vestuario”, indicó el periodista para luego revelar el nombre: el Xeneize va decidido a contratar a Gary Medel.

Es de público conocimiento la gran relación que existe entre Román y el futbolista de la Selección de Chile, por lo que no es descabellado pensar en un regreso para la próxima temporada. El contrato del "Pitbull" con el Bologna vence en junio próximo y el jugador fue titular este domingo en la derrota del Bologna por 2 a 1 ante el Torino, donde se ubicó como segundo central en una línea de 3 defensores. ¿Vendrá Medel para reforzar la zaga?

Hace tan solo unos meses, el chileno dialogó en exclusiva con el Canal de Boca en la previa de una nueva edición del Superclásico y no se molestó en disimular las ganas que tiene de volver a calzarse la camiseta azul y oro. "El futuro no sé, tengo 34 años. ¡Tiene que sera hora ya! No sé hasta cuanto voy a jugar. Estoy en un buen momento", expresó Medel sobre su posible retorno. Su vuelta parece inminente.