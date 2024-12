Quiere llegar al Mundial 2026 con Argentina, pero se está quedando sin lugar en su nuevo club

Juan Musso abandonó Atalanta, en donde fue campeón de la Europa League y era titular absoluto, para encarar un nuevo desafío: ser el arquero del Atlético de Madrid. Claro, a mitad de año, cuando se produjo la transferencia, se hablaba de una posible salida de Jan Oblak, el esloveno que hace 10 años se encarga de custodiar la valla del equipo del Cholo Simeone. Por lo que se presentaba como una oportunidad para aprovechar.

No obstante, aproximadamente seis meses después del arribo del ex Racing al Colchonero, el presente de su competidor cambió drásticamente. Es que el Atleti es el equipo con menos goles en contra, no solo del campeonato de la primera división de España, sino de las 5 grandes ligas europeas (es decir, además de LaLiga, de la Premier League, Serie A, Ligue 1 y Bundesliga).

En las primeras 18 jornadas, el Atlético de Madrid con Jan Oblak en el arco (y con Juan Musso también, porque le tocó jugar en el triunfo 1 a 0 ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés) solo recibió 12 goles. De esta forma, siempre teniendo en cuenta los torneos locales más importantes del Viejo Continente, es la valla menos vencida junto a la del Napoli.

Otros equipos de renombre como el Real Madrid, por LaLiga, sufrió 18 tantos, mientras que el Barcelona la fue a buscar adentro 22 veces. Por su parte, al Liverpool, líder de la Premier League, le convirtieron en 16 oportunidades; al Bayern Munich, que mira a todos desde arriba en la Bundesliga, 13; y al París Saint-Germain, que se ubica en lo más alto de la clasificación de la Ligue 1, 14.

Lionel Scaloni advirtió que para ser convocados para la Selección Argentina tienen que jugar en sus clubes

Lionel Scaloni lo dijo varias veces y lo repitió en noviembre, cuando en el marco de la poca participación de Leandro Paredes en la Roma con el DT Iván Juric (ahora es titular con Claudio Ranieri) jugaba poco y nada, que los jugadores habitualmente convocados para la Selección Argentina eran conscientes de que para mantener su lugar debían jugar en sus clubes.

Eso es lo que no está pudiendo lograr Juan Musso en el Atlético de Madrid para posicionarse como la alternativa al Dibu Martínez. Si bien atajó contra el Athletic Club por LaLiga y frente al VIC y Cacereño por la Copa del Rey, no llega a acumular la cantidad de presencias que le permitan, por lo menos, igualar el protagonismo de Gerónimo Rulli en el Olympique de Marsella (15 partidos en la temporada) y/o el de Walter Benítez en el PSV Eindhoven (23 en lo que va del curso).

