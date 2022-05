Aunque Boca viene de conseguir el pasaje a la final vs. Racing, Ricardo La Volpe no dudó en criticar sin filtro al equipo de Sebastián Battaglia.

A horas del Boca vs. Corinthians, Ricardo La Volpe fue muy crítico del equipo de Sebastián Battaglia. A pesar del reciente paso hacia la final de la Copa de La Liga Profesional, el ex entrenador del club de La Ribera no tuvo filtros a la hora de hablar del funcionamiento del Xeneize. Y claro, algunos hinchas salieron al cruce en las redes sociales.

En diálogo con TNT Sports, el ex técnico de la Selección de México arremetió contra el Boca de Battaglia que viene de dejar en el camino a Racing y se prepara para medirse ante Corinthians en La Bombonera. ¿Qué dijo el Bigotón?

La Volpe y una dura crítica para el equipo de Battaglia: "Si yo fuera hincha de Boca..."

La Volpe suele tener lengua filosa. No duda. No le tiembla la voz. Por eso, el DT no dudó un segundo cuando le mencionaron la actualidad del Xeneize: "Si yo fuera hincha de Boca diría que no jugamos a nada". Claro que los fanáticos no se la perdonaron y le cayeron con todo en las redes.

¿Qué le reprochan los hinchas al ex arquero de Banfield? El torneo local del 2006, donde Boca llevaba cuatro puntos de ventaja a Estudiantes de La Plata a dos fechas del cierre, cayó en los dos duelos y terminó perdiendo la final.