Con solo 20 años, Gastón Ávila se sumará a la interminable lista de jugadores argentinos en el viejo continente debido a la confirmación de su traspaso rumbo al Royal Antwerp de la liga de Bélgica. Tras varias semanas de negociaciones entre Boca y él por la renovación de su contrato para marcharse a préstamo a Rosario Central con la seguridad de, al momento de regresar al Xeneize, no tener complicaciones con su vínculo, finalmente el zaguero central zurdo se irá a Europa a cambio de 4.5 millones de dólares por la totalidad de su pase.

Boca poseía el 60% del pase y el club rosarino el porcentaje restante, por lo que entre ambos deberán repartirse ese monto millonario proveniente desde Bélgica, quedándole así casi tres millones de dólares limpios al Xeneize por la operación concretada.

Antes de marcharse rumbo al pequeño país europeo, el joven defensor rompió el silencio y habló de todo el contexto actual que sacude al Mundo Boca, donde además de manifestarse sobre esto, con énfasis en la salida de Carlos Izquierdoz del primer equipo donde sentenció que esto "fue un baldazo de agua fría", también habló de su salida en sí del club de la Ribera y dejó una dura declaración respecto a cómo se dio su paso por Brandsen 805.

"Me voy triste de Boca, porque no tuve los minutos suficientes para agarrar confianza. Me gustaría algún día poder volver", afirmó momentos previos a subirse al avión rumbo a Bélgica, donde también añadió: "Boca es un club muy grande y quería demostrar que estaba a la altura, pero no tuve la oportunidad".

De esta forma, Gastón Ávila se despidió de Boca luego de tres años tras su llegada a principios de 2019 pero con un intervalo cedido en Rosario Central. Con solo 12 partidos jugados con la camiseta xeneize, el futbolista de 20 años se marchó de Brandsen 805 rumbo a Royal de Amberes, donde tendrá su primera etapa en el fútbol europeo, aunque con la sensación de haber podido hacer más en la Ribera.