El partido entre Boca y Racing quedó marcado por un hecho extradeportivo que sucedió en el entretiempo. Tras la fuerte frase de Darío Benedetto al grupo antes de irse a los vestuarios, Carlos Zambrano se enojó y todo terminó en una pelea entre ambos en la manga del Cilindro. Y ya se conocen las repercusiones en la interna del club.

La única declaración oficial sobre el tema la dio Hugo Ibarra. El director técnico confirmó que hubo un cruce pero le restó importancia. "Hubo una discusión, y nada más que eso. No tengo idea si el golpe de Zambrano fue por una discusión con Benedetto. No me preocupan las discusiones, son parte del fútbol y sirven para mejorar", sostuvo.

Y ahora se supo también cuál fue la determinación que tomó Juan Román Riquelme ni bien vio lo sucedido. El periodista Leandro "Tato" Aguilera lo informó en su cuenta de Twitter: "Juan Román Riquelme se reunió con el plantel de Boca en el Hotel Intercontinental. Allí estuvo anoche y habló con los jugadores después de lo qué pasó en Racing".

Tras el partido, todos los jugadores se fueron al hotel y cenaron. Luego de la comida, el vicepresidente se presentó y habló para todo el grupo. Martín Arévalo contó que Riquelme estaba en su casa y se dirigió hasta el Intercontinental solo para conversar con los futbolistas. ¿Qué les habrá dicho?