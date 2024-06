Boca no descansa en su afán de sumar cuanto refuerzo pueda pensando en el Playoff de la Copa CONMEBOL Sudamericana ante Independiente del Valle. Ya tiene a Gary Medel y Tomás Belmonte sólo debe firmar su contrato para ser el segundo refuerzo. Pero, ahora, la dirigencia va por todo en busca de la contratación de Brian Aguirre, extremo de 21 años de Newell’s.

Según informaron los periodistas Emiliano Raddi y Luis Fregossi, Boca hizo una nueva propuesta para sumar a Aguirre. Se trata de una oferta de 4.5 millones de dólares por el 80 por ciento del pase de este joven futbolista. Por el momento, no hay respuesta desde Rosario.

La necesidad del Xeneize de sumar un jugador en la posición que hoy por hoy tiene a Kevin Zenón como titular hace que insistan por Brian Aguirre. Es que el Consejo de Fútbol ya le hizo llegar algunas ofertas a la Lepra, pero sin obtener respuesta positiva. Ahora, hace un último intento.

Las ofertas que Newell’s ya rechazó por Brian Aguirre de parte de Boca

Boca viene trabajando en el fichaje de Aguirre desde hace algunas semanas. Lo piensa como un volante por afuera que pueda ser opción de recambio de Kevin Zenón. El ex Unión irá a los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23, motivo por el que el técnico Diego Martínez no podrá contar con él ante Independiente del Valle.

Kevin Zenón no estará con Boca ante IDV (Getty Images).

Así, el talentoso futbolista de Newell’s se convirtió en un objetivo claro del Consejo de Fútbol. En primera medida, le hicieron llegar una propuesta formal al club rosarino de 3 millones de dólares y el pase de Juan Ramírez. También se llegó a mencionar la chance de incluir a Norberto Briasco en la operación.

Newell’s rechazó esta primera propuesta, algo que repitió con la segunda que llegó de parte del club de la Ribera. Es que este ofrecimiento que hizo Boca fue de 4 millones de dólares por el 80 por ciento del pase. Por lo tanto, la última oferta se estira en medio millón de dólares con respecto a la anterior.

La cifra que pretende Newell’s por Brian Aguirre

La postura de Newell’s ha sido inflexible. Por Brian Aguirre pretende un monto al que Boca todavía no llegó y eso es lo que lleva a que las negociaciones todavía estén lejos de tener un final.

En este sentido, según reveló el periodista Germán Garcia Grova, la Lepra pretende una cifra de 5 millones de dólares por el 70 por ciento del pase de este jugador de 21 años.