La jornada del viernes tiene a Boca volviendo al trabajo, con la cabeza puesta en Independiente del Valle. El equipo de Diego Martínez, que por ahora solo tiene a Gary Medel como única cara nueva, hará una mini pretemporada pensando en el repechaje de la CONMEBOL Sudamericana.

Mientras se espera por Tomás Belmonte, se confirmó que uno de los refuerzos que buscaba el Consejo jugará en otro club. Por otra parte, Luis Advíncula sigue en la Copa América pero no jugaría ante Argentina por su lesión. A continuación, todo lo que tenés que saber este viernes 28 de junio.

Advíncula sigue entre algodones

Advíncula, el capitán de Perú que no puede jugar. (Foto: Imago)

Jorge Fossati tendrá una importante actualización que realizar en el once inicial que enfrentará a la Selección Argentina con la confirmada baja de Luis Advíncula. El futbolista de Boca sufrió una lesión en su talón en el estreno ante Chile, y fue descartado para el partido contra Canadá, con la esperanza de estar disponible para el partido del sábado.

No obstante, Advíncula no ha sido parte de los entrenamientos previos al partido realizados por Jorge Fossati, y no estaría en el equipo titular para el encuentro clave contra Argentina. Así lo advirtieron los medios peruanos, que siguen de cerca las acciones del seleccionado en la Copa América.

Javier Correa no va a Boca

Javier Correa no llegará a Boca: jugará en Colo-Colo. (IMAGO)

Juan Román Riquelme ya conocía el deseo de Diego Martínez, que le había pedido el arribo de un delantero para suplir la posible partida de Darío Benedetto, quien no será tenido en cuenta por el DT y está buscando una oferta para marcharse. Y cuando tenían al elegido, la chance se dilapidó: Javier Correa se irá a Colo-Colo.

El Cacique, que es dirigido por Jorge Almirón, abonó el doble de lo que Estudiantes de La Plata le había pagado a Santos Laguna para sacarlo del fútbol mexicano, y tras desembolsar una suma cercana a los 3 millones de dólares, acordó un contrato que unirá al delantero con la institución chilena por los próximos 3 años.

Llegó el transfer de Gary Medel

Gary Medel ya puede jugar oficialmente para Boca. (Foto: Boca)

En los últimos días, Gary Medel estuvo en Chile y eso se debe a que fue a rendir el último examen para ser entrenador. El ex jugador de La Roja realizó el curso en el Instituto Nacional del fútbol, deporte y actividad física de su país. Inclusive en las redes sociales de dicha institución compartieron algunas fotos del jugador de Boca con indumentaria del lugar y brindando algunas indicaciones en cancha.

Además, Vasco da Gama -último equipo de Medel antes de llegar a Boca- liberó el transfer y de esta manera el chileno quedó habilitado para ser inscripto y poder jugar de manera oficial para el Xeneize.

La postura del Toronto tras la declaración de Lorenzo Insigne de querer jugar en Boca

Lorenzo Insigne defendiendo la camiseta de Italia en la Eurocopa 2021. (Foto: Getty Images)

Lorenzo Insigne se sumó al largo listado de jugadores del fútbol internacional que proclamaron su simpatía por Boca. El italiano, que dejó al Napoli a mediados del 2022 para desembarcar en el Toronto FC de la Major League Soccer, admitió, post derrota con el New York Red Bull el sábado pasado, que le gustaría vestir la camiseta azul y oro.

Mientras tanto, la institución canadiense aprovechó para aumentar la tasación del futbolista en cuestión en el mercado, de 4,5 millones a 7, por las dudas de que se aproxime algún intento desde Boca.