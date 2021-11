Se sabe ya que Boca tiene hinchas en todo el mundo pero cada historia sorprende a los fanáticos. Ahora se supo que una leyenda del fútbol mundial escuchaba las canciones de la hinchada del Xeneize en su Ferrari y explotaron las redes sociales.

La primera sorpresa llegó por el narrador de la anécdota: Sebastián Saja. El arquero reveló un detalle que nadie sabía sobre Roberto Baggio, con el que compartió plantel en el Brescia de Italia en 2003. "Me acuerdo que me hacia escuchar... Él, fanático de Boca, se ponía los CD's en la Ferrari y escuchaba los cantitos de Boca", sostuvo en TNT Sports.

La pasión de Baggio por Boca se conoce desde hace tiempo y tuvo un origen espectacular. "Estaba con mis amigos y de fondo pasaban en televisión un resumen del fútbol argentino. Un equipo ganaba 3-0 y mostraban una hinchada que festejaba", relató el propio crack italiano hace unos años.

"Entonces comenté que me parecía muy fácil ser hincha cuando se ganaba por tres goles. Y me contaron que esos eran los que estaban perdiendo. Ahí empecé a seguir a Boca. Así me hice hincha, esto fue en los '90", sostuvo el exfutbolista.