En el medio del parate por la fecha FIFA, Boca y Olimpo se verán las caras para enfrentarse en la Copa Argentina. El Xeneize viene tambaleando en el campeonato local y el equipo de Bahía Blanca quiere aprovechar para dar el batacazo. Arnaldo Sialle, su entrenador, lo expresó así.

"Tenemos claro que tenemos que estar bien en todos los aspectos para tener alguna esperanza contra Boca. La Copa Argentina dio muchas sorpresas. Nosotros tenemos nuestra ilusión. Tenemos plantel como para pelear el ascenso y este partido", arrancó diciendo el DT en Radio La Red y agregó: "El Federal arrancó tarde pero hicimos una buena pretemporada. Tuvimos muchas bajas pero los jugadores que vienieron están respondiendo".

Luego fue consultado por algo que es muy habitual en esta competencia y que viene de dar mucho que hablar: el cambio de casaca post partido. El entrenador no tuvo pelos en la lengua: "Si te toca perder, no hay que cambiar la camiseta con el rival. Si los jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren en una casa de deportes".

Esto viene a colación de lo sucedido en el encuentro de River, donde el presidente de Racing de Córdoba estalló contra sus futbolistas: "Nunca hubiera esperado ver esa imagen. Cuando me levanté al día siguiente en Santiago me cayó muy mal y a mí me avergonzó. No voy a esperar diez minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River ni las medias con olor a pata". ¡Cuidado!