La jugada de Barco que dejó ALUCINANDO a Almirón: "Estoy impresionado, no lo puedo creer"

El partido de anoche no fue uno más para Boca y tampoco para Jorge Almirón. Si la historia terminaba 0-1, hubiera sido la tercera derrota consecutiva en su ciclo y sin goles convertidos. Por fortuna para el Xeneize, llegaron los goles de Luis Advíncula y Alan Varela -partidazo de Valentín Barco- para dar vuelta el encuentro sobre la hora. Tras el triunfo, el DT expresó su alegría en conferencia de prensa.

"El equipo levantó, la gente apoyó en el peor momento y lo pudimos sacar adelante. Algunos jugadores levantaron también. Estoy contento por Alan (Varela, que estaba a su lado) porque la perdió en el gol de ellos, pero tuvo la suerte de dar vuelta el partido", arrancó diciendo el entrenador y agregó: "Esta victoria puede ser un punto de partida, fue una gran prueba para el equipo".

Visiblemente contento por los tres puntos obtenidos, Almirón no evitó hacer una mención especial para Barco, gran figura de la noche, por su asistencia a Varela: "Estoy impresionado del pase de Barco, que jugó un partidazo, estoy contento por él. Metió un pase de gol increíble y no lo puedo creer. Mostró serenidad en los entrenamientos, no hubo dudas para ponerlo de titular".

Luego habló de la importancia de la gente: "Los jugadores saben lo que representa esta camiseta. A ellos les pido algo que están intentando, pero por suerte lo dimos vuelta, con la mística de este estadio". Y cerró: "Necesitamos tiempo de trabajo, de entrenamiento y que los jugadores descansen. Tenemos un vestuario muy sano y se descargaron con este triunfo, el grupo está muy unido".