En la emisión del programa F90, emitido por la señal de ESPN, Morena Beltrán, una de las columnistas, se refirió a su relación con Lucas Blondel, el lateral derecho que se desempeña en Boca, con quien lleva en pareja poco más de 7 meses, y que rápidamente se viralizó.

Allí, la periodista contó cómo fue la primera vez que se encontraron por sus profesiones, y además, confesó que allí, tras realizarle una pequeña entrevista, le hizo un chiste al advertirle que lo tenía en su equipo de Gran DT, el reconocido juego de fútbol de fantasía del fútbol argentino.

“Lo entrevistamos por primera vez con Sportscenter, en el programa de Germán Paoloski. Me acuerdo que lo tenía en el Gran DT y le dije que no se hiciera amonestar. Fue con la mejor, se quedó ahí. Fue hace un montón, ahí no hubo registro”, comentó entre risas Beltrán.

Por su parte, Sebastián Vignolo, el conductor de ESPN F90, y Oscar Ruggeri, uno de los panelistas, comenzaron a cargar a Morena Beltrán por estos dichos, afirmando que fue pícara al hacerle ese chiste para llamar la atención de Blondel, que en ese momento se desempeñaba en Tigre.

Morena Beltrán junto a su pareja, Lucas Blondel.

Luego de esto, el programa se fue a un corte mientras que los protagonistas seguían entre risas, y la anécdota quedó allí, debido a que al regresar de la pausa cambiaron de tema para entrevistar a un campeón del América y del mundo, como lo es Cristian Romero.

Lucas Blondel continúa con la recuperación de su lesión

El pasado 30 de marzo, en la victoria de Boca por 2 a 1 ante San Lorenzo en condición de local, en La Bombonera, entre lágrimas y en camilla, Lucas Blondel salió lesionado a los 20 minutos de la primera mitad, debido a una fuerte torcedura en su rodilla. Días después, se sometió a estudios, y en los mismos salió la ruptura de ligamento cruzado anterior.

Como consecuencia de esto, el lateral derecho tuvo que ser operado, y a casi 4 meses de esta intervención, sigue minuciosamente con los pasos a seguir para recuperarse de manera óptima con el objetivo de volver a las canchas en los últimos partidos de la temporada.