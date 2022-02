Con atención y admiración, el hincha de Boca no se pierde un minuto cada vez que Juan Román Riquelme se para frente a los micrófonos. Con el mate siempre cerca y su andar cansino, el ídolo xeneize volvió a aparecer en ESPN y dejó muchísima tela para cortar. Además, hizo una referencia a River que volvió locos a todos en las redes sociales.

Siempre con la lengua filosa y sin levantar el tono, el Torero hizo un comentario sobre el tratamiento de la prensa hacia Boca y River. Y aunque aseguró "saber cómo es el juego", criticó la forma en la que se presentó a Guillermo "Pol" Fernández en su regreso al club de La Ribera.

Riquelme y una referencia a River que volvió locos a los hinchas de Boca en las redes

Utilizando al flamante refuerzo de Boca como referencia, Riquelme apuntó a los medios: "Cuando vino Pol Fernández dijeron que venía porque era amigo mío. Cuando jugó todos los partidos una maravilla decían que tenía que salir y que jugaba porque era amigo de Román. Cuando Pol Fernández se fue preguntaban por qué dejaron ir al mejor del fútbol argentino. Cuando dijeron que iba a ir a otro equipo del fútbol argentino (NdR: estuvo cerca de River), era un refuerzo de gran jerarquía y de Selección. Lo trae Boca y '¿por qué lo trae?'. Sabemos el juego que nos toca".

Después, la remató en diálogo con ESPN: "Lo divertido es que un día dicen una cosa, al otro quedan expuestos, me divierte la capacidad que nadie dice 'perdón, me equivoqué'. Es maravilloso, hay que felicitarlos. Nadie dice 'ayer dije una mentira' o 'no está bien', pero está todo bien."

Minutos pasaron para que las redes hagan eco de los comentarios del Vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol. Elogios para el 10, "me gusta" y mucho más. Las redes están con Riquelme, que tras un buen mercado de pases infla el pecho y sueña con pelear por la ansiada Copa Libertadores.