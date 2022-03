Tras la victoria de Boca ante River por 1-0, el cierre de la jornada superclásica tuvo una polémica. Los jugadores del Xeneize demoraron algunos minutos en irse del campo de juego porque los hinchas del Millonario les arrojaron proyectiles y hubo un largo debate en torno a lo sucedido.

Aparecieron varios videos de esos minutos, donde se ve a algunos futbolistas de Boca reírse de la situación. Todo el plantel debió retirarse con la cobertura de la policía. ¿Qué dijo Juan Román Riquelme al respecto?

En TyC Sports, el vicepresidente del club de la Ribera fue tajante al respecto. "No sé si hubo cargadas o no hubo cargadas. Yo no estoy escuchando la tele. Estaba contento que se ganó. Es una pena. Tendría que ser una fiesta, tanto en nuestra cancha como en la de ellos", dijo.

Además, Román les hizo un pedido a los fanáticos de Boca: "En la nuestra, ojalá nuestros hinchas siempre respeten a los jugadores del otro club. Queremos que los bosteros respeten a los jugadores de otro equipo que vengan".