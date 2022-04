Boca es un mundo aparte. Todo puede pasar en un día. 24 horas son una eternidad en el equipo de La Ribera y este viernes 29 de abril no fue una jornada más. A horas de que el Xeneize reciba a Barracas Central, Juan Román Riquelme confesó qué puestos quiere reforzar, en la Reserva ovacionaron a Agustín Almendra y Battaglia ya prepara el 11 para jugar ante el Guapo.

"Le va a ir muy bien": los jugadores de Defensa le pusieron fichas a Beccacece en Boca

En las últimas horas, la figura de Sebastián Beccacece empezó a vincularse al Mundo Boca. El actual DT de Defensa y Justicia sería el apuntado por Juan Román Riquelme ante la chance de que salga Sebastián Battaglia y en Florencio Varela ya están al tanto de este rumor.

En la jornada de ayer, luego de la inmerecida caída del Halcón ante Liga de Quito, tanto Miguel Merentiel como Carlos Rotondi fueron consultados por la chance de que su entrenador llegue al Brandsen 805. Ninguno de los dos dio información, pero no dudaron en dar su opinión.

"La verdad que no vi nada, pero lo mejor porque es un gran entrenador", soltó el centrodelantero, mientras que su compañero agregó: "Lo veo en Boca y en cualquier lado donde le den la confianza y la tranquilidad. Ojalá que no igual, pero que sea lo mejor para él".

La Reserva de Boca ganó por 2-0 y el segundo fue un golazo de tiro libre

Por la fecha 13 del torneo local, la Reserva de Boca recibió a Barracas Central en el predio de Ezeiza. En un partido parejo, el equipo de Hugo Ibarra pegó en los momentos justos y se llevó un importante triunfo por 2-0 que le permite acomodarse mejor en la tabla de posiciones.

Luego de una primera parte con mucha paridad y sin goles, la apertura en el marcador llegó en el complemento. A los 17 minutos, Luca Langoni desbordó por izquierda y le puso la asistencia perfecta a Gonzalo Morales, el centrodelantero del equipo, quien le ganó al defensor rival y definió en soledad para poner el 1-0.

Sin embargo, a los 47 minutos apareció Brandon Cortés y liquidó la historia. De tiro libre, el crack del Xeneize la metió en el segundo palo y así confirmó la victoria de su equipo. Ahora la Reserva azul y oro está en zona de clasificación a playoff y sigue soñando con el bicampeonato.

La sorpresiva reacción de los hinchas con Almendra en el partido de Reserva de Boca

Con goles de Morales y Cortés, la Reserva de Hugo Benjamín Ibarra le ganó 2-0 a Barracas Central y volvió a acomodarse en una tabla de posiciones muy ajustada que lidera Lanús. Agustín Almendra, que aún no se entrena con Primera, hizo un gran partido y se fue de la cancha en el segundo tiempo. ¿Cómo reaccionó la gente?

Agustín Almendra trató de "títere" a Sebastián Battaglia en un entrenamiento y desde allí nunca regresó a entrenarse con el primer equipo. El DT no da el brazo a torcer y, aunque sea uno de los favoritos de Juan Román Riquelme, el volante la pelea desde abajo. Este viernes 29 de abril, en Reserva, recibió un guiño de los hinchas.

Después de tener un buen partido y ser sustituído por Ibarra, el mediocampista salió sin mucho apuro y todos los hinchas presentes se pararon a aplaudirlo. Con muchos partidos en Primera y una calidad superlativa, Almendra sigue pidiendo terreno.

Todo listo: con un cambio especial, Battaglia probó al equipo que será titular ante Barracas Central

Este sábado a las 19, Boca recibirá a Barracas Central en La Bombonera por la fecha 13 de la Copa de la Liga. Tras la victoria sobre Central Córdoba, el Xeneize quedó segundo en la Zona 2 y ahora quiere asegurarse un lugar en la próxima fase del torneo local. Por eso Sebastián Battaglia no cuidará a los habituales titulares.

Este viernes, el director técnico armó un nuevo ensayo de fútbol en el que probó a los que jugarán desde el arranque frente al "Guapo". El cambio confirmado es la salida de Cristian Medina para que ingrese Alan Varela como volante central. Así, "Pol" Fernández será mediocampista por la banda derecha.

Según reveló el periodista Augusto César en "ESPN F12", el once inicial para el duelo de este fin de semana ya está listo. La formación será: Javier García; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Óscar Romero; Sebastián Villa y Darío Benedetto.

Closs dio la clave para que mejore Boca: "Hay 2 jugadores que se tienen que enchufar"

Sebastián Battaglia probó con varios nombres y sistemas tácticos, pero no logró encontrar el buen fútbol de Boca en ningún momento. Sacando algún pasaje positivo, son escasos los encuentros donde el Xeneize superó ampliamente a sus rivales. La responsabilidad está repartida entre jugadores, técnico y Consejo.

Hace poco más de un mes, el DT mandó a Pol Fernández de volante central para que el juego fluya mejor. Ahora, volverá a correrlo a la derecha buscando exactamente lo mismo. Analizando los motivos del poco fútbol del equipo, Mariano Closs se enfocó en dos titulares y aseguró que deben mejorar.

"Acá se tienen que enchufar dos jugadores: Ramírez y Romero. Ramírez tiene que encontrarle sentido a su titularidad, definir su rol. Y Oscar que empiece a ser más peligroso llegando al área y no tanto buscando lanzar. Ahora ya liberando a Pol, capaz lo hace", aseguró el popular relator.

Palazo de Almendra en Instagram con la Bizarrap session de Paulo Londra

No fue una mañana más para Agustín Almendra. El volante de Boca, que desde que se peleó con Sebastián Battaglia pasó a entrenar para la Reserva, jugó para el equipo de Hugo Ibarra en la victoria por 2-0 frente a Barracas Central en el predio de Ezeiza. Y vivió un momento especial.

Cuando se retiró del campo de juego durante la segunda parte, los hinchas que estaban en las tribunas lo aplaudieron. Y la imagen se hizo viral en todas las redes, teniendo en cuenta que los fanáticos parecieron brindarle su apoyo al futbolista, que sigue marginado por el DT.

¿Qué dice la letra del fragmento que eligió? "Y hoy que me levante, creo que nunca me fui. Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mio y el periodista esté inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo". El mensaje de Almendra quedó más que claro.

Riquelme, presente en el festejo de un título en la previa de Boca vs. Barracas

Preocupado por el momento futbolístico de la Primera División masculina, Juan Román Riquelme no deja de lado las otras disciplinas del club de sus amores. Por ello, en la previa del partido entre Boca y Barracas Central en La Bombonera, el vicepresidente dijo presente en el festejo de un título más para la institución.

En medio de la locura que genera el fútbol, Riquelme se hizo un lugar para festejar con el voley femenino y organizó una cena de campeones que hizo que el hincha vuelva a caer a sus pies. Entendiendo que el club es más que el fútbol, Román dijo presente con una sonrisa de oreja a oreja.

Mariángeles Cossar, la referente principal del equipo de vóley femenino de Boca que ya lleva más de 15 de años en la institución y tiene 20 títulos en sus espaldas, agradeció vía Twitter al máximo ídolo de la institución por decir presente en la cena de campeones. Aunque no fue el único...

Alerta en Boca: veedores de un club europeo siguieron a Almendra y Barco en la Reserva

La Reserva de Boca venció con claridad a Barracas Central por 2-0 en el predio de Ezeiza. Fue por la 13° jornada del torneo local, en el que ahora el equipo de Hugo Ibarra está en puestos de clasificación a los playoff. Agustín Almendra y Valentín Barco fueron titulares en el conjunto azul y oro.

El volante y el lateral, que comenzaron el año entrenándose con la Primera División, ahora forman parte del día a día de la Reserva. Por distintas situaciones, fueron marginados del grupo que comanda Sebastián Battaglia y ahora pelean por la oportunidad de regresar.

Mientras tanto, ya se sabe que interesan en un club europeo. Según reveló el Diario Olé, veedores del Niza de Francia estuvieron viendo el partido esta mañana en Ezeiza y siguieron de cerca a Almendra y a Barco, dos figuras que no tienen lugar en el plantel profesional.

Ya se sabe en qué puesto quiere refuerzos Riquelme a mitad de año: "Será la prioridad"

A punto de empezar mayo, cada vez falta menos para el próximo mercado de pases en el fútbol argentino. En este caso, se compartirá con la gran ventana europea, por lo que es probable que los clubes más grandes del mundo observen a jugadores sudamericanos. Sin embargo, Boca está enfocado en más refuerzos.

Teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que varios futbolistas se vayan del plantel, el consejo de fútbol ya estudia algunas variantes para incorporar. Y trascendió cuál es la prioridad que estableció Juan Román Riquelme para la ventana de negociaciones que se aproxima.

Según revelaron en TyC Sports, el consejo de fútbol está decidido a ir a la carga por más futbolistas de calidad "de mitad de cancha hacia adelante". "Según Román, es la parte del campo de juego en la que el Xeneize debe tener nuevas características que puedan cambiarle la cara al equipo", agregaron.