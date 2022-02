En el mundo Boca quedaron todos boquiabiertos después de las durísimas declaraciones que hizo un emblema de la institución, donde ganó todo como entrenador, respecto a una de las grandes joyas que tiene Battaglia dentro del plantel.

Si hay algo que está claro desde que Juan Román Riquelme tomó las riendas del Consejo de Fútbol es que el Xeneize iba a darle mayores opciones a los juveniles, pero con el gran rendimiento que tuvieron a lo largo de los últimos partidos, los hinchas quedaron encantados con sus gambetas y cualidades técnicas.

Pero a Alfio Basile no le gustó para nada la actitud que se tomó para con Exequiel Zeballos. Si bien sostuvo que "es un pibe con condiciones bárbaras", el ex entrenador pidió que "no lo agranden, le dan demasiada manija".

Basile logró cinco títulos en Boca, tiene una gran chapa dentro del fútbol argentino, y como futbolista fue un guerrero de mil batallas. Pero también se encargó de ser una especie de padre sustituto para los más jóvenes de sus planteles.

En diálogo con Los Más Grandes, el Coco pidió algo de calma para con el Changuito, quien la rompe en Boca, pero no quiere que aparezcan los 'amigos del campeón' y que pueda mantener los pies en la tierra: "Los pibes a los 19 van al barrio y lo hacen creer que es Houseman. Hablemos bien, es buen jugador, tiene condiciones, pero recién arranca. Que vaya tranquilo", indicó.