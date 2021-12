Juan Román Riquelme tiene un solo objetivo para poder comenzar el 2022: incorporar futbolistas de jerarquía que le garanticen a Boca tener una gran Copa Libertadores. Bajo ese aspecto, el titular del Consejo de Fútbol está trabajando a sol y sombra con Sebastián Battaglia, donde definen los puestos a reforzar.

La prioridad es poder sumar un centrodelantero para que Vázquez tenga competencia, pero también necesitan cubrir el puesto que Edwin Cardona dejará vacante. Por eso mismo, tienen los cañones apuntados a Facundo Farías, el crack de Colón por el que se están peleando con River.

Más allá de las declaraciones cruzadas del representante del enganche de 19 años, quien por momentos sostiene que será futbolista de Boca, mientras que por otros expresa que jugará en el equipo de Gallardo, el que le dio una gran mano a Riquelme fue un crack que vistió la camiseta del Xeneize y, como si fuera poco, mantiene una gran relación con el ex 10.

Leandro Paredes estuvo junto con Facundo Farías en el cumpleaños del representante Darío Duek, y se fotografiaron durante el día. Además, estuvieron presentes Martín Sendoa (agente del jugador de Colón), Rodrigo De Paul, Thiago Almada, el productor musical Bizarrap, el lateral de Racing, Juan Cáceres, Matías Zaracho y su representante, Agustín Jiménez.

Boca ya le hizo una oferta formal a los directivos del Sabalero, donde expresaron querer adquirir la mitad de la ficha de Farías, pero quien también tendría sondeos de Real Betis, según indicó el periodista partidario del Xeneize, Luis Fregossi. Y, como si fuera poco, Sendoa sostuvo en La Oral Deportiva que "me llamó un argentino que vive en España, interesado en Facundo y me pidió una semana. Es ex jugador y jugó en el Atlético de Madrid. Estoy hablando con un equipo muy grande de Europa".

Más allá de lo que indicó su apoderado, y la oferta que ya realizó la Comisión Directiva del Xeneize, ¿Paredes lo habrá convencido de que se ponga la azul y oro?