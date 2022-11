Cristian Lucchetti tuvo un breve pero intenso paso por Boca. El arquero llegó al conjunto azul y oro en el 2010 y se fue en el 2011. Jugó un total de 26 partidos oficiales, todos como titular, y no consiguió títulos. Su salida se dio cuando Julio César Falcioni optó por Javier García para el puesto y él se vio relegado.

En una charla con el Diario La Nación, el "Laucha" recordó cómo fue la fuertísima pelea que tuvo con Claudio Borghi, el primer entrenador que lo recibió en el club. Todo nació a partir del comentario de un periodista y derivó en un intenso cruce entre ambos.

"Me llamó un periodista el día anterior y me dijo: 'Borghi te quiere sacar, mañana va a hacer fútbol, pero te va a preguntar a vos qué pensás'. Y se dio así, tal cual", narró el arquero. Y agregó: "Entonces cuando me vino a preguntar cómo me sentía para jugar el domingo, por adentro me dije: 'Nah, no puede ser'. Y lo encaré: '¿Cómo puede ser que yo me entere por un periodista lo que vos vas a hacer?' Discutimos".

"'¿Cómo le vas a creer más a un periodista que a mí?', me dijo. 'No es que le creo, es lo que pasó', le contesté. Y salí del equipo", explicó Lucchetti. Aunque aclaró: "No me quedó ningún rencor, el Bichi me parece un fenómeno como tipo, pero también creo Boca te saca fácil de eje".