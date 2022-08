Milton Leyendeker fue el protagonista de la jugada más polémica del miércoles futbolero. Con una patada criminal, el defensor de Agropecuario lesionó de gravedad a Exequiel Zeballos y, aparte del enojo de los hinchas de Boca por las redes, le podría costar una durísima sanción del Tribunal de Disciplina.

"No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle”, dijo el futbolista que está a préstamo desde Newell's. Igualmente, no se salvaría de una dura sanción.

Lesión de Zeballos: la durísima medida que tomaría el Tribunal de Disciplina con Leyendeker

Según aseguró Olé, "el Tribunal de Discplina habla de una medida 'disruptiva' contra el defensor" y podrían pararlo preventivamente. Tal como habrían confirmado desde la AFA, por primera vez en la historia una expulsión en Copa Argentina podría cumplirse también en el torneo local (este caso en la Primera Nacional). ¿Por cuántas fechas?

Si bien aún no se confirmó la sanción, este jueves en la reunión del Tribunal seguramente saldrá una de manera provisoria. Tras esta medida, si la suspensión es de cinco o más jornadas (como se espera) el jugador deberá cumplirlas en la PN. Cabe destacar que esta medida corre actualmente ¡hasta para los amistosos!

Para tener como referencia, hubo algunas patadas brutales y recordadas con sanciones insólitas: a Juan Krupoviesa, sin ir más lejos, sólo recibió dos jornadas por el patadón a Rolfi Montenegro; De Jong, con su patada de karate a Xabi Alonso, no fue ni expulsado; y Carlos Tevez no recibió ni una fecha por fracturar a Ham.