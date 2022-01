En la operación para la vuelta de Darío Benedetto, dos jugadores de Boca sellaron su salida del club. Walter Bou pasó a Defensa y Justicia y Lisandro López se fue a Xolos de Tijuana. Así, el defensor le puso fin a un ciclo de tres años en el Xeneize, en los que ganó cuatro títulos locales.

Luego de despedirse de todos sus compañeros y llevarse sus pertenencias del predio de Ezeiza, "Licha" le envió un mensaje a todos los hinchas. Con emotivas palabras y muchos comentarios de agradecimiento, la publicación del zaguero central se llevó toda la atención en Instagram.

"Querido pueblo Xeneize, hoy me toca decir adiós. Fueron tres años maravillosos, intensos, vividos con la pasión que ustedes exigen. Di todo, me voy pleno. Ganamos cuatro títulos que me hicieron inmensamente feliz", señaló López. "Pero lo más importante es haberme puesto esta camiseta y haberla defendido con honor y sacrificio. Ser parte de su historia es algo grandioso", agregó.

"Me llevo los mejores recuerdos, dejo hasta la última cuota de sudor que pude haber dejado por defender este escudo sagrado", sostuvo Lisandro. Y sentenció: "Gracias a cada persona que trabaja en el club, gracias a mis compañeros y nuevamente muchas gracias a todos los bosteros por el respeto, el cariño y por hacerme sentir lo que en ninguna parte del mundo sentí. No tengo dudas de que nos volveremos a ver, los quiero mucho. Aguante Boca".