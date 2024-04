El ex Boca sigue en Argentina y no volvió a presentarse en Estados Unidos. Su club evalúa la mejor salida posible.

La MLS cuenta con innumerables figuras en diferentes equipos. Si bien los ojos del mundo están puestos en Lionel Messi, hay otros argentinos que han destacado durante el último tiempo. Uno de estos futbolistas es Emanuel Reynoso, quien llegó a Minnesota United a mediados de 2020.

Boca dejó ir a Bebelo Reynoso a Minnesota a cambio de 5 millones de dólares. A partir de ese entonces se convirtió en uno de los grandes y jóvenes talentos de la MLS. Sin embargo, durante los últimos meses, la situación cambió radicalmente y el jugador también ha tenido algunos gestos de poco profesionalismo.

Reynoso se fue de los Estados Unidos a fines de marzo y todavía no regresó. Se esperaba que vuelva para completar los trámites de la tarjeta verde, pero no lo hizo. De hecho, se perdió varios vuelos de regreso y en Minnesota quieren dar por cerrada su situación. Por eso, según informó el periodista Tom Bogert en The Athletic, la intención del club es darle salida a Bebelo.

Bebelo Reynoso huyó de Estados Unidos y Minnesota United quiere su salida del club

Bebelo Reynoso jugó 30 minutos en esta temporada de la MLS ante Los Angeles FC. Fue por la cuarta jornada del torneo, luego de recuperarse de una lesión en su rodilla. Tras este encuentro que data del 16 de marzo, hubo un receso debido a la Fecha FIFA de ese mes, y el jugador viajó a Argentina. Se esperaba su regreso para el 25 de marzo para tener la tarjeta verde (tarjeta de Residente Permanente en Estados Unidos), pero no llegó nunca.

Bebelo Reynoso, futbolista de Minnesota United (IMAGO / ZUMA Wire).

El mediocampista, ex Boca y Talleres de Córdoba, se quedó en Argentina y tuvo varios vuelos para retornar a los Estados Unidos, pero no lo hizo. Tiene fecha de regreso para este fin de semana del 27 de abril donde se espera que se tomen decisiones importantes para su futuro.

Cuando Reynoso retorne, se evaluarán medidas disciplinarias severas. En primer lugar, sería borrado del primer equipo. Luego, buscarán darle salida a mitad de año, aunque evalúan distintas posibilidades.

La primera idea es buscar una venta de Bebelo, pero desde el club de los Loons reconocen que no podrán recuperar buena parte de los 5 millones de dólares que le pagaron a Boca en 2020. La mejor salida sería un préstamo con opción de compra.

¿Se le puede rescindir el contrato directamente? Los dirigentes del conjunto estadounidense lo han considerado, pero quieren darle salida sacando algún tipo de rédito económico. Por eso, esperarán alguna de las dos primeras opciones y si no hay soluciones trabajarán en la rescisión.

Los antecedentes de indisciplina de Bebelo Reynoso

Minnesota United ha tenido paciencia con Emanuel Reynoso. No es la primera que huye de los Estados Unidos y regresa pasadas algunas semanas. En 2023, nunca se presentó a la temporada y hasta estuvo cuatro meses sin volver al club.

En ese entonces, la voluntad del club fue reintegrarlo debido a su calidad futbolística. De hecho, varios directivos y hasta los representantes de Bebelo Reynoso viajaron a Argentina en reiteradas ocasiones para tratar de convencerlo de retornar. Esto vino acompañado por varios vuelos perdidos y promesas incumplidas también.

El futbolista argentino se perdió la mitad de los partidos de su equipo en la MLS en 2023. Cuando regresó se metió en el once titular, pero en esta temporada 2024 volvieron los problemas y ahora buscarían su salida.

Desde su llegada a los Loons en 2020, jugó un total de 101 partidos con 27 goles anotados y 29 asistencias dadas. No ha ganado títulos.