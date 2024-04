El pasado domingo, Boca se quedó con el Superclásico tras ganarle a Riveren Córdoba por la Copa de la Liga Profesional, donde se generó una enorme polémica por el gol en contra de Cristian Lema, que finalmente el árbitro Yael Falcón Pérez en conjunto con el VAR determinaron que no era válido, ya que el balón no había ingresado en su totalidad.

Las redes sociales hablaron, viralizaron una infinita cantidad de memes al respecto, pero también el ida y vuelta siguió una vez que finalizó el encuentro. Incluso, hasta un físico cuántico se refirió al gol que le anularon a River. Pero también se dio un exabrupto, y en el ámbito menos pensado: una Sesión Ordinaria en Cámara de Diputados.

Darío Martínez, quien oficia como Diputado de la provincia de Neuquén, y que también es exsecretario de Energía, hizo un comentario respecto a la “lista de oradores” y lo relacionó con el último Superclásico, por lo que se volvió viral en las redes sociales, principalmente en X, la ex Twitter.

“Cuando es chiquita entra toda pero si es muy grande no entra toda. Y el otro día no entró toda y varios quedaron llorando”, exclamó Martínez, quien provocó un enorme murmullo en la sala, además de que la Presidenta de la Cámara le consultara si sus palabras habían sido por el triunfo de Boca. Sin responder, pero con un simple gesto, lo afirmó: se hizo la franja amarilla en el pecho de su sweater.

El audio del VAR sobre la polémica en el último River vs. Boca

El video que compartió la AFA comienza con el audio del momento de la jugada. El asistente dice claramente: “Es gol, la saca de adentro”. Al mismo tiempo, en el VAR se analizó y el encargado del video arbitraje pidió la minicam, luego que dejen congelado al momento donde Romero tiene contacto con la pelota y pide un cambio de cámara, además, que hagan zoom sobre la pelota.

Con la cámara de costado, la misma de la transmisión de TV, desde el VAR dicen de inmediato: “Para mí no entró”. Después aparece el AVAR y se comunica directamente con el árbitro del partido: “Tranquilo, Yael, la estamos mirando. Es una jugada dura”. En lo segundos siguientes, siguen pidiendo cámaras diferentes y de fondo se escucha como los jugadores le reclaman a Falcón Pérez, quien se comunica con el VAR para consultar qué se estaba revisando y le respondieron que “el dentro o fuera”. La decisión final llegó con un contundente: “Yael, para nosotros no gol, el balón no ingresó completamente”.