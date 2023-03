En medio de los rumores sobre una posible salida de Hugo Benjamín Ibarra del primer equipo, han comenzado a salir diferentes nombres de entrenadores de renombre, que podrían ser las alternativas principales para llegar al Xeneize, en caso de que el entrenador decida dar un paso al costado.

Previo al homenaje a los campeones del mundo en Paraguay, organizado por la CONMEBOL en la antesala de los sorteos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, un entrenador que fue campeón del mundo con la Selección de Brasil, como también de la Libertadores, reconoció que estuvo cerca de llegar a Boca.

El mismo, fue Luis Felipe Scolari, quien fue entrenador de Atlético Paranaense en 2022, afirmó en diálogo con ESPN, que en una oportunidad tuvo la chance de llegar a ser el entrenador del Xeneize: “Estuve cerca de dirigir a Boca, una vez fue real”, comenzó, y añadió: “No recuerdo el año y no me acuerdo con quién, pero después no se dio porque perdió las elecciones”, haciendo referencia a Nicolás Burdisso.

Campeón del mundo con Brasil en 2002 y de la Copa Libertadores con Gremio en 1995 y Palmeiras en 1999, también se dio de baja por una posible llegada a Boca: “El tiempo pasó y ya era un técnico un poco mayor, me hubiese gustado trabajar en el futbol argentino”.