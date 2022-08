Las piñas entre Carlos Zambrano y Darío Benedetto volvieron a desatar otro escándalo interno en Boca. "Pasaron un límite", fue una de las frases de Juan Román Riquelme para ambos futbolistas tras el empate ante Racing. Los dos jugadores ni concentrarán para el partido de este miércoles como castigo, y no es la primera vez que tienen uno con esta camiseta.

Las sanciones disciplinarias se repitieron con muchos futbolistas en toda la gestión de Juan Román Riquelme. En muchos casos hubo jugadores que pudieron revertir la situación, pero también otros que no. Los repasamos uno por uno.

2020

Nahuel Molina Lucero

El actual lateral del Atlético Madrid volvió del préstamo a principios de 2020, cuando recién arrancaba la era Román. Tras una polémica negociación, donde el padre del jugador acusó al Consejo de Fútbol de ser "3 Rottweillers", le comunicaron que si no renovaba iba a entrenar con Reserva. Se terminó yendo libre.

Pol Fernández

El volante, primer refuerzo de la gestión, se volvió un pilar clave en aquel Boca de Russo y todo indicaba que iba a renovar su contrato. Sopresivamente, el club terminó confirmando que iba a regresar a México por decisión del jugador. Desde ese momento, Miguel lo colgó y no volvió a jugar hasta su regreso en 2022.

Sebastián Villa

En pleno parate por la pandemia, el colombiano recibió la primera denuncia por violencia de género de parte de Daniela Cortés. Cuando se reinició la actividad, le permitieron entrenarse y disputar amistosos, pero no así los encuentros oficiales. Tiempo después fue indultado.

2021

Esteban Andrada

El CDF estaba enojado porque entendían que el arquero "no se había cuidado" por haber festejado su cumpleaños sin ningún tipo de protocolos, caso que generó más de una reunión y críticas. Semanas después, el arquero dio positivo de COVID y quedó varado en Ecuador, despertando la furia de su esposa contra el Consejo y hasta Ameal.

Los 3 encuentros posteriores a ese se los repartieron entre Rossi (Superclásico de por medio) y Javi García. Este último también le tiró dardos tras una derrota: "Hay que ser profesional las 24 horas". Al finalizar ese semestre, luego de dejar de ser un indiscutido en el arco, Sabandija fue vendido.

Sebastián Villa (x2)

Después de la eliminación ante Atlético Mineiro por la Libertadores, en julio, el delantero se plantó para ser vendido, no se presentó más a entrenar. Por problemas de salud de su madre, el 22 se fue a Colombia y estuvo casi 40 días sin entrenar. Tras una intimación, regresó y se entrenó aparte durante un tiempo. Volvió a jugar luego de pedir disculpas.

Edwin Cardona, Carlos Zambrano y Sebastián Villa (x3)

Imposible olvidar la "intoxicación" que explicó Battaglia para justificar la ausencia de los 3 en el 11 titular. Esa versión duró poco, ya que se supo que los implicados habían cometido un "acto de indisciplina". El castigo del DT fue solo para esa noche.

2022

Cristian Pavón

A falta de 6 meses para terminar su contrato, sabiendo que no iba a continuar, Battaglia decidió no utilizar más a Cristian Pavón. Si bien nunca dejó de entrenar con Primera, el delantero no disputó ni un solo minuto ni fue incluido en la lista de la Libertadores. Se fue libre a Mineiro.

Agustín Almendra y Alan Varela

Fueron varios los episodios de una novela cuyo desenlace aún no ha llegado. A principios de este año discutió con Battaglia y se perdió un amistoso. Tiempo después, otra pelea con el entrenador lo terminó mandando a entrenar con Ibarra a Reserva hasta el último día de permanencia en el cargo. Hace rato está lesionado y, teniendo en cuenta que no quiere renovar su contrato, todo indica que no jugará más.

El volante central también bajó a Reserva, pero su castigo duró poco. El juvenil también fue apartado por un acto de indisciplina, aunque desde un primer momento de supo que no iba a ser permanente.

Valentín Barco

También en marzo, Barco empezó a desaparecer del XI titular de Reserva y hasta llegó a jugar para la Cuarta. Si bien públicamente aseguraban que era futbolístico, trascendió que la idea era bajarle el alto perfil que tenía para su corta edad.

Marcos Rojo y Darío Benedetto

Los dos futbolistas se ausentaron a un entrenamiento de fin de semana por haberse quedado dormidos. Tiempo después se conoció que el Pipa había estado en el cumpleaños de Iván Marcone. Como castigo, Battaglia ni los concentró para el partido de Copa Argentina ante Ferro.

Jorman Campuzano

El volante central siempre mantuvo un perfil bajo pese a que siempre trascendió su deseo de irse. Si bien no hay nada concreto, hace 4 partidos que Ibarra ni lo concentra.

Darío Benedetto (2) y Carlos Zambrano (2)

Dos reincidentes. En el entretiempo del Racing-Boca, ambos protagonizaron una pelea tras el flojo papel del equipo en el primer tiempo y los reproches del 9. El peruano salió a jugar el complemento con media cara hinchada. Los dos fueron sancionados.